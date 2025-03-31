ЗМІ: у травні Трамп планує поїхати до Саудівської Аравії

Візит спочатку планували на 28 квітня, але його перенесли.

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі зі ЗМІ у Білому дому у Вашингтоні, 25 березня 2025 року

Президент США Дональд Трамп планує відвідати Саудівську Аравію в середині травня. Це буде його перша закордонна поїздка після повернення до Білого дому.

Про це пише Axios із посиланням на двох офіційних осіб США та джерело, обізнане про поїздку очільника Штатів.

Потенційна поїздка обговорювалася останніми тижнями між високопосадовцями США та їхніми саудівськими колегами, в тому числі в кулуарах переговорів щодо війни в Україні, які відбулися в Саудівській Аравії.

Одне джерело, знайоме з планами, повідомило, візит спочатку планували на 28 квітня, але його перенесли.

"Ми розглядаємо можливість міжнародних поїздок для президента. У нас ще немає конкретного плану, і ми надамо цю інформацію, коли вона стане офіційною", – сказав представник Білого дому.

За словами співрозмовника видання, переговори будуть зосереджені на обговоренні іноземних інвестицій, зміцненні відносин з країнами Перської затоки та припиненні конфлікту на Близькому Сході.

Поки що незрозуміло, чи проведе Трамп зустріч з арабськими лідерами в Саудівській Аравії, як це було в травні 2017 року, чи після цього він відправиться в інші країни регіону. Ізраїльські офіційні особи заявили, що Білий дім поки що не обговорював з ними можливий візит до Ізраїлю під час тієї ж поїздки.

Джерело, яке знає про запланований візит, повідомило, що саудівці хочуть, щоб візит відбувся після досягнення перемир'я між Росією та Україною.

Наразі плани нормалізаційної угоди між Ізраїлем і Саудівською Аравією відклали на другий план, значною мірою тому, що саудівці хочуть "незворотного обмеженого в часі шляху" для створення палестинської держави, але на це не погоджується ізраїльський уряд.