В Ер-Ріяді завершився другий раунд переговорів між делегаціями України та США (оновлено)

Перед цим Україна і США провели переговори у неділю, 23 березня. У понеділок, 24 березня, американська делегація протягом 12 годин проводила перемовини з росіянами. Сьогодні зранку США та Росія мали оприлюднити спільну заяву, але цього не зробили.

У Саудівській Аравії сьогодні розпочалась нова зустріч переговорних команд України та США. Про це повідомляє Agence France-Presse.

“В Ер-Ріяді триває нова зустріч української та американської команд щодо перемир'я між Києвом і Москвою, повідомило джерело в українській делегації”, – йдеться у повідомленні.

Оновлено. За даними джерел "Суспільного", делегації США та України завершили другу зустріч у Саудівській Аравії.

Зауважимо, що, зі свого боку, у Кремлі заявили, що не будуть оприлюднювати результати своїх вчорашніх переговорів зі США.