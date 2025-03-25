В Ер-Ріяді завершився другий раунд переговорів між делегаціями України та США (оновлено)

У Саудівській Аравії сьогодні розпочалась нова зустріч переговорних команд України та США. Про це повідомляє Agence France-Presse.
“В Ер-Ріяді триває нова зустріч української та американської команд щодо перемир'я між Києвом і Москвою, повідомило джерело в українській делегації”, – йдеться у повідомленні.
Оновлено. За даними джерел "Суспільного", делегації США та України завершили другу зустріч у Саудівській Аравії.
Зауважимо, що, зі свого боку, у Кремлі заявили, що не будуть оприлюднювати результати своїх вчорашніх переговорів зі США.
- За інформацією агенції Reuters, в адміністрації президента США Дональда Трампа вважають, що за підсумками 12-годинних перемовин з росіянами у Саудівській Аравії "було досягнуто прогресу", а найближчим часом має статися "позитивне оголошення".
- Тим часом у Держдепі США стверджують, що деталізація умов миру між Україною та Росією може відбутися лише після припинення вогню.
- Предметом переговорів є встановлення припинення вогню по енергетиці та об'єктах інфраструктури, зокрема в Чорному морі.