Туск заявив, що РФ і Білорусь причетні до напливу мігрантів на кордоні
Туск заявив, що РФ і Білорусь причетні до напливу мігрантів на кордоні
Шахи: на Гран-прі ФІДЕ в Румунії сталася неприємна сенсація
Шахи: на Гран-прі ФІДЕ в Румунії сталася неприємна сенсація
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
Заступниця міністра освіти і науки Анастасія Коновалова розповіла, чи готові всі дитячі садочки приймати дітей з одного року
Заступниця міністра освіти і науки Анастасія Коновалова розповіла, чи готові всі дитячі садочки приймати дітей з одного року
На фронті загинув госпітальєр, інструктор центру "Солом'янські котики" Олександр Олійник - друг "Богуш"
На фронті загинув госпітальєр, інструктор центру "Солом'янські котики" Олександр Олійник - друг "Богуш"
Удар по Енгельсу. У прицілі — стратегічна авіація і ракети
Удар по Енгельсу. У прицілі — стратегічна авіація і ракети
Урич: від богом забутого села до туристичного центру
Урич: від богом забутого села до туристичного центру
Два Гондураси і їхній урок для України
Два Гондураси і їхній урок для України
В Іспанії заарештували банду, яка взяла у сексуальне рабство понад 1000 жінок
В Іспанії заарештували банду, яка взяла у сексуальне рабство понад 1000 жінок
ГоловнаПолітика

В Ер-Ріяді завершився другий раунд переговорів між делегаціями України та США (оновлено)

Перед цим Україна і США провели переговори у неділю, 23 березня. У понеділок, 24 березня, американська делегація протягом 12 годин проводила перемовини з росіянами. Сьогодні зранку США та Росія мали оприлюднити спільну заяву, але цього не зробили.

В Ер-Ріяді завершився другий раунд переговорів між делегаціями України та США (оновлено)
Міністр оборони України Рустем Умєров
Фото: Олександр Ратушняк

У Саудівській Аравії сьогодні розпочалась нова зустріч переговорних команд України та США. Про це повідомляє Agence France-Presse. 

“В Ер-Ріяді триває нова зустріч української та американської команд щодо перемир'я між Києвом і Москвою, повідомило джерело в українській делегації”, – йдеться у повідомленні.

Оновлено. За даними джерел "Суспільного", делегації США та України завершили другу зустріч у Саудівській Аравії.

Зауважимо, що, зі свого боку, у Кремлі заявили, що не будуть оприлюднювати результати своїх вчорашніх переговорів зі США. 

  • За інформацією агенції Reuters, в адміністрації президента США Дональда Трампа вважають, що за підсумками 12-годинних перемовин з росіянами у Саудівській Аравії "було досягнуто прогресу", а найближчим часом має статися "позитивне оголошення".
  • Тим часом у Держдепі США стверджують, що деталізація умов миру між Україною та Росією може відбутися лише після припинення вогню.
  • Предметом переговорів є встановлення припинення вогню по енергетиці та об'єктах інфраструктури, зокрема в Чорному морі. 
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies