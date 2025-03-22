Президент Чехії Петр Павел заявив, що бачить гарантії безпеки для України, які складаються з двох компонентів: угоди зі США про мінерали та гарантії від європейських країн.
Про це Павел розповів в інтерв'ю "Європейській правді".
Говорячи про потенційну угоду між Україною і США, чеський президент зазначив, що через присутність американського бізнесу в Україні "то можна очікувати, що вони (США – ред.) захищатимуть ці інтереси".
Інша складова гарантій, за словами Павела, буде з боку європейських країн, які “задекларували готовність підтримувати Україну”.
"І зараз ми говоримо переважно про новостворену так звану "коаліцію рішучих" держав, які можуть і хочуть спрямувати стабілізаційні військові сили в Україну, коли буде досягнута мирна угода", – сказав він.
У відповідь на запитання, чому серед гарантій безпеки він не бачить членство України в НАТО, Павел вказав на позицію президента США Дональда Трампа з цього питання.
"Ми вже побачили, що американський президент відкинув варіант швидкого вступу України до НАТО. Якщо це стає перешкодою у досягненні мирної угоди, то нехай так і буде. Зрештою, членство в НАТО – це не питання кількох місяців. Для цього знадобиться більше часу", – зазначив президент Чехії.
Водночас він додав, що не варто взагалі знімати з розгляду це питання.
"Давайте залишимо це питання відкритим на майбутнє, адже політики приходять і уходять. У США буде інша влада за три роки. І ми можемо побачити іншу точку зору за нової адміністрації", – резюмував Павел.