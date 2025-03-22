Водночас Петр Павел не вважає, що варто повністю відкидати ідею вступу України до НАТО, натомість її можна залишити на майбутнє.

Президент Чехії Петр Павел заявив, що бачить гарантії безпеки для України, які складаються з двох компонентів: угоди зі США про мінерали та гарантії від європейських країн.

Про це Павел розповів в інтерв'ю "Європейській правді".

Говорячи про потенційну угоду між Україною і США, чеський президент зазначив, що через присутність американського бізнесу в Україні "то можна очікувати, що вони (США – ред.) захищатимуть ці інтереси".

Інша складова гарантій, за словами Павела, буде з боку європейських країн, які “задекларували готовність підтримувати Україну”.

"І зараз ми говоримо переважно про новостворену так звану "коаліцію рішучих" держав, які можуть і хочуть спрямувати стабілізаційні військові сили в Україну, коли буде досягнута мирна угода", – сказав він.

У відповідь на запитання, чому серед гарантій безпеки він не бачить членство України в НАТО, Павел вказав на позицію президента США Дональда Трампа з цього питання.

"Ми вже побачили, що американський президент відкинув варіант швидкого вступу України до НАТО. Якщо це стає перешкодою у досягненні мирної угоди, то нехай так і буде. Зрештою, членство в НАТО – це не питання кількох місяців. Для цього знадобиться більше часу", – зазначив президент Чехії.

Водночас він додав, що не варто взагалі знімати з розгляду це питання.

"Давайте залишимо це питання відкритим на майбутнє, адже політики приходять і уходять. У США буде інша влада за три роки. І ми можемо побачити іншу точку зору за нової адміністрації", – резюмував Павел.