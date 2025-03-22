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Петр Павел відвідав українське виробництво штурмових гвинтівок

Ці гвинтівки виробляються за ліцензією компанії Česká Zbrojovka. 

Петр Павел відвідав українське виробництво штурмових гвинтівок
Петр Павел відвідав українське виробництво штурмових гвинтівок
Фото: Телеграм-канал Германа Сметаніна

Президент Чехії Петр Павел відвідав в Україні виробництво штурмових гвинтівок Bren-2, які виготовляються за ліцензією компанії Česká Zbrojovka.

"Був радий вітати в Україні Президента Чехії Петра Павела. В продовження зустрічі, яка відбулась кілька днів тому, показав високому гостю українське виробництво озброєння", – написав у телеграмі міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін. 

Він зазначив, що одне із підприємств збирає штурмові гвинтівки Bren-2 за ліцензією компанії Česká Zbrojovka. Українські зброярі пройшли навчання в Чехії, і тепер впроваджують досвід та технології НАТО на потужностях українського заводу. 

"Тож показав пану Президенту, як відбувається процес збірки на різних етапах. А також - перші зібрані гвинтівки", – зазначив міністр. 

Штурмова гвинтівка Bren-2
Фото: Телеграм-канала Германа Сметаніна
Штурмова гвинтівка Bren-2

За його словами, український ОПК має великі спроможності, і наша держава готова розширювати співпрацю аж до повної локалізації виробництва гвинтівок в Україні, включно з її компонентами.

Сметанін розповів, що під час зустрічі у присутності президента Чехії Петра Павела й радника Президента України зі стратегічних питань Олександра Камишіна підписали кілька важливих документів. Вони стосувалися, зокрема, постачання комплектуючих для локалізованого виробництва стрілецьких боєприпасів та збирання штурмових гвинтівок Bren-2.

"Також мав честь вручити Орден князя Ярослава Мудрого Урядовому уповноваженому з питань відбудови України Томашу Копечному на знак вдячності за все, що він зробив для України", – написав Сметанін і додав, що під час візиту разом з делегацією вшанували пам’ять зброярів, які загинули під час російських обстрілів українських підприємств. 

  • Під час візиту до України президент Чехії побував у Одесі, і в той час Росія атакувала місто "шахедами".
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