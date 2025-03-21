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Зеленський і Петр Павел відвідали Мощун, де вшанували пам’ять загиблих воїнів

Мощун став одним із ключових оборонних рубежів Києва, де тривали найважчі бої в середині березня 2022 року.

Зеленський і Петр Павел відвідали Мощун, де вшанували пам’ять загиблих воїнів
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський і Президент Чехії Петр Павел відвідали Мощун на Київщині в річницю звільнення цього села від російських окупантів, повідомляє Офіс президента. 

Лідери вшанували пам’ять українських захисників, які загинули під час оборони та звільнення Мощуна у 2022 році.

Президенти оглянули меморіал «Янголи Перемоги», встановлений на території, де відбувалися вирішальні бої за Мощун.

Мощун став одним із ключових оборонних рубежів Києва, де тривали найважчі бої в середині березня 2022 року. Російські окупанти мали намір прорватися через село до столиці, використовуючи маршрут Гостомель – Буча – Ірпінь. 21 березня 2022 року ЗСУ повністю витіснили російські війська з Мощуна.

Напередодні президент Чехії побував в Одесі, під час візиту Росія атакувала місто "шахедами". Павел обговорив із керівниками ОВА ключові питання безпеки судноплавства, відновлення України та розвитку наших громад.

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