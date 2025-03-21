МЗС: указ Путіна щодо "депортації" українців – це частина російської політики геноциду

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що нещодавній указ очільника Кремля Путіна щодо "депортації" українців є частиною російської політики геноциду, передає РБК-Україна.

"Ми вважаємо, що це нікчемний акт, він є черговим кроком у російській кампанії з дискримінації, переслідувань і примусового витіснення громадян України з рідної землі, або примусу їх до набуття статусу іноземця", – сказав Георгій Тихий.

Він наголосив, що системні депортації і переслідування – це частина російської політики геноциду проти українського народу.