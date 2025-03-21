МЗС: указ Путіна щодо "депортації" українців – це частина російської політики геноциду

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що нещодавній указ очільника Кремля Путіна щодо "депортації" українців є частиною російської політики геноциду, передає РБК-Україна.
"Ми вважаємо, що це нікчемний акт, він є черговим кроком у російській кампанії з дискримінації, переслідувань і примусового витіснення громадян України з рідної землі, або примусу їх до набуття статусу іноземця", – сказав Георгій Тихий.
Він наголосив, що системні депортації і переслідування – це частина російської політики геноциду проти українського народу.
- Напередодні Путін своїм указом зобов'язав громадян України залишити «Росію» до 10 вересня або «врегулявати правове становище». Таким чином очільник Кремля фактично вдався до примусової паспортизації громадян України, які опинилися в окупації.
- На початку березня Міноборони Британії з посиланням на звіт розвідки повідомило, що 3,5 мільйонів українців на ТОТ отримали російські паспорти, оскільки Кремль погрожує людям конфіскацією майна та обмеженням до соцпослуг. Також окупанти не продають українцям життєво важливі ліки без російського паспорта на окупованих РФ територіях України.
- У лютому окупанти заявили, що завершили паспортизацію на тимчасово окупованих територіях. Всі, хто не отримав ворожий паспорт, будуть визнані «іноземцями».