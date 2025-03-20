У Конгрес США внесли проєкт спільної резолюції, яка визнає кордони України, встановлені у 1991 році

Резолюція в разі ухвалення фактично матиме ту ж юридичну силу, що й закони.

На сайті Конгресу США оприлюднили двопартійний проєкт резолюції «Про встановлення, що політикою уряду США є визнання суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів цієї країни, встановлених у 1991 році».

Про це повідомила посол України у США Оксана Маркарова.

За її словами, співавторами проєкту резолюції є представники демократів і республіканців, зокрема, співголови Конгресового Українського кокусу Браян Фіцпатрік, Джо Вілсон, Марсі Каптур, конгресмени Джеррі Коннолі, Майк Тернер, Брендан Бойл, Майкл Ловлер, Кріссі Хуллахан, Дон Бейкон, Стені Гойєр.

Маркарова зазначила, що у преамбулі документу наголосили, що політикою уряду США є визнання суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів, встановлених у 1991 році. Документ вказує, що Росія незаконно та силою окупувала та анексувала Крим, Донецьку область, Луганську область, Запорізьку область та Херсонську область, а з 2014 року грубо порушила Статут ООН і міжнародне право шляхом агресивної війни та незаконної окупації. Також резолюція наголошує, що Сполучені Штати дотримуються принципу ex injuria jus non oritur — незаконні дії не створюють законних прав — і що жодна незаконна дія не може стати законною через силу, примус чи плин часу; що кордони та землі України залишаються українськими незалежно від будь-яких актів війни, примусу чи політичних маніпуляцій; і як і у випадку з Декларацією Веллса 1940 року, Сполучені Штати категорично відкидають територіальні претензії Росії, висунуті через агресію та фіктивні референдуми.

«У резолютивній частині документа відзначається, що «Сенат і Палата представників США постановляють, що виключною політикою уряду США є невизнання та не вчинення будь-яких дій, які передбачають визнання претензій російської федерації на суверенні українські території, які вона окупувала, включаючи, але не обмежуючись, Кримом, Донецькою областю, Луганською областю, Запорізькою областю та Херсонською областю», - додала посол.

Маркарова нагадала, що після внесення проєкту резолюції будуть обговорення, розгляд в комітетах та ухвалення.

«Однак внесення такої важливої двопартійної резолюції є важливим сигналом від українського конгресового кокусу. Відповідно до законодавства США, спільні резолюції (позначаються як H.J.Res. або S.J.Res.) потребують схвалення з боку обох палат Конгресу в ідентичній формі та підпису Президента США, щоб набути чинності і фактично мають ту ж юридичну силу, що й закони (bills)», - підкреслила посол.