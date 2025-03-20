Президентка ЄЦБ вважає, що ЄС має бути готовим до тарифного «шантажу» з боку Трампа

Односторонні тарифи США знизять темпи зростання єврозони на 0,3 відсоткових пункти у перший рік.

Європі потрібно бути готовою спроб США використовувати тарифи як зброю та шантаж.

Таку думку озвучила президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард, передає Politico.

Лагард прокоментувала вплив політики президента США Дональда Трампа і зазначила, що «стратегії інших держав щодо консолідації, ослаблення, зміцнення, репатріації виробництва, використання тарифів як зброї, шантажу... повинні зміцнити нашу рішучість бути сильними».

Оцінки ЄЦБ показують, що односторонні тарифи США знизять темпи зростання єврозони на 0,3 відсоткових пункти у перший рік, а у разі відповіді ЄС у такий же спосіб — на 0,5 відсоткових пункти. Інфляція може зрости на 0,5 відсоткових пункти, зазначила Лагард.

Вона підкреслила, що ці оцінки підлягають «максимальній невизначеності» через швидкість подій і наголосила, що будь-які бар'єри для торгівлі знижуватимуть темпи зростання. Проте, на її думку, ЄС може компенсувати це глибшими зв'язками з іншими торговими партнерами.

«Ближча інтеграція з іншими частинами світу, за винятком США, може більш ніж компенсувати втрати від односторонніх тарифів, включаючи відповіді у вигляді помсти», - заявила очільниця ЄЦБ.

Крім того, Лагард прокоментувала чутки про так звану «угоду Мар-а-Лаго», яка передбачала би знецінення долара для стимулювання американського виробництва з підтримкою союзників США.

Президентка ЄЦБ назвала цю політичну пропозицію, яку адміністрація Трампа офіційно не підтримала, «спекулятивною невизначеною угодою», яка «не мала суті».