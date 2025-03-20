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Румунія продовжила допомогу для частини українських біженців до кінця 2025 року

Допомога надається у розмірі 750 леїв на місяць на одну людину і 2000 леїв на місяць на сім'ю.

Румунія продовжила допомогу для частини українських біженців до кінця 2025 року
Фото: EPA/UPG

Уряд Румунії продовжив до 31 грудня 2025 року надання допомоги українцям, які виїхали з України через повномасштабне вторгнення РФ.

Про це повідомляє румунське інформагентство Agerpres.

20 березня під час засідання румунський уряд ухвалив продовження до кінця року "надання підтримки та гуманітарної допомоги іноземним громадянам або особам без громадянства із зони збройного конфлікту в Україні".

Допомога призначена людям, які в'їхали до Румунії до 1 липня 2024 року та проживають в місцях для біженців. Розмір допомоги становитиме 500 леїв на місяць на одну людину та 1500 леїв на місяць на сім'ю.

Підтримка доступна також для тих, хто має інвалідність або тимчасово непрацездатних, жінок на третьому триместрі вагітності та інших вразливих категорій.

В Уряді створили механізм виплати одноразової допомоги для біженців з України, які прибули й отримали посвідку на проживання до 1 липня 2024 року.

Вона надається на три місяці поспіль у розмірі 750 леїв на місяць на одну людину і 2000 леїв на місяць на сім'ю.

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