Швейцарія та Нідерланди передали Україні електростанції резервного живлення

Ці електростанції будуть використовувати для підтримки газової інфраструктури.

Україна отримала 9 електростанцій резервного живлення потужністю від 600 кВт до 1500 кВт від донорів зі Швейцарії та Нідерландів.

Про це повідомило Міністерство енергетики.

Ці електростанції будуть використовувати для підтримки газової інфраструктури.

У міністерстві додали, що з початку повномасштабного вторгнення РФ, в Україну надійшло 1706 гуманітарних вантажів із понад 22 тисячами тонн енергетичного обладнання від 38 країн.