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Швейцарія та Нідерланди передали Україні електростанції резервного живлення

Ці електростанції будуть використовувати для підтримки газової інфраструктури.

Швейцарія та Нідерланди передали Україні електростанції резервного живлення
допомога від партнерів
Фото: Міненерго

Україна отримала 9 електростанцій резервного живлення потужністю від 600 кВт до 1500 кВт від донорів зі Швейцарії та Нідерландів. 

Про це повідомило Міністерство енергетики.

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Ці електростанції будуть використовувати для підтримки газової інфраструктури.

У міністерстві додали, що з початку повномасштабного вторгнення РФ, в Україну надійшло 1706 гуманітарних вантажів із понад 22 тисячами тонн енергетичного обладнання від 38 країн.

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