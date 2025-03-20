Швейцарія та Нідерланди передали Україні електростанції резервного живлення

Україна отримала 9 електростанцій резервного живлення потужністю від 600 кВт до 1500 кВт від донорів зі Швейцарії та Нідерландів.
Про це повідомило Міністерство енергетики.
Ці електростанції будуть використовувати для підтримки газової інфраструктури.
У міністерстві додали, що з початку повномасштабного вторгнення РФ, в Україну надійшло 1706 гуманітарних вантажів із понад 22 тисячами тонн енергетичного обладнання від 38 країн.
- Норвегія передбачила 16 мільйонів євро у межах програми Nansen для фінансування інфраструктурних та енергоефективних проєктів у кількох регіонах України.
- Раніше USAID розірвало грантову угоду з Фондом підтримки енергетики України на суму 75 мільйонів доларів.
- Тепер Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA) вивчає можливість підтримки програм у сфері енергетики та інфраструктури в Україні, які раніше фінансувало USAID.