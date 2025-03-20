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Норвезька компанія NAMMO допоможе Україні наростити виробництво 155-мм снарядів

Одне з українських підприємств ОПК та норвезька компанія з виробництва боєприпасів підписали угоду про співпрацю.

Норвезька компанія NAMMO допоможе Україні наростити виробництво 155-мм снарядів
Фото: Герман Сметанін

Норвезька компанія Nammo та одне з українських підприємств ОПК підписали угоду про стратегічне співробітництво та розширення чинної співпраці. 

Про це повідомляє міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін.

"Минулого року в Україні стартувало серійне виробництво боєприпасів калібру 155 мм. На сьогодні це основний артилерійський калібр українського війська та країн-членів НАТО. Вітчизняна оборонка має збільшувати їх виробництво", – сказав міністр. 

Партнерство ґрунтується на успішній співпраці у сфері передачі Україні технологій виробництва 155-мм артилерійських боєприпасів, що здійснюється за двосторонньої підтримки урядів Норвегії та України, пояснив він. 

NAMMO є одним із найбільших виробників боєприпасів у Європі. Сметанін висловив вдячність керівництву компанії за готовність співпрацювати з українськими виробниками. 

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