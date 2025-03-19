Оголосили конкурс з відбору управителя для Жовтневого палацу у Києві

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило конкурс для визначення управителя комплексу будівель Жовтневого палацу (Міжнародний центр культури і мистецтв Федерації профспілок України-ред) у Києві. Тендер оголошено на платформі Prozorro, і наразі триває подання тендерних пропозицій.

Про це повідомила пресслужба Агентства.

Там зазначили, що комплекс нерухомості загальною площею 17 597,70 м² є знаковою культурною локацією столиці. Його ефективне управління передбачає не лише фінансову вигоду для державного бюджету, а й забезпечення належного функціонування як сучасного концертного та культурного простору.

"Ми зобов’язані забезпечити ефективне використання майна, що перебуває в управлінні Нацагентства. Тому ми оголошуємо конкурс на пошук управителя, який не лише збереже цей об’єкт, а й забезпечить його ефективну експлуатацію в інтересах держави", – сказала голова АРМА Олена Дума.

Згідно з тендерною документацією, сума щомісячних очікуваних доходів від управління повинна становити не менше 2 млн гривень. Доходи від управління активом будуть спрямовуватись до державного бюджету України.