Свириденко: Якщо Україна виконає всі вимоги ЄС, то у 2025 році отримає 12,5 млрд євро

На 2025 рік припадає найбільше індикаторів і кроків, які має виконати Україна.

Якщо Україна виконає всі вимоги ЄС, то у 2025 році отримає понад 12 млрд євро у рамках програми Ukraine Facility.

Про це повідомила перша віцепрем’єр-міністерка України – міністерка економіки України Юлія Свириденко, пише пресслужба Мінекономіки.

Вона зазначила, що вперше Україна повністю і вчасно виконала всі зобов’язання перед міжнародними партнерами за підсумками року в межах конкретної програми співпраці без будь-яких змін та коригувань.

"Це результат спільної та злагодженої роботи урядовців, народних депутатів, європейських партнерів та всіх стейкхолдерів, залучених до реалізації програми Ukraine Facility. Висока оцінка з боку Європейської Комісії і виділення чергових 3,5 млрд євро підтверджує, що ми рухаємося в правильному напрямку", – сказала міністерка.

За її словами, цього року темп буде навіть ще інтенсивнішим, бо саме на 2025 рік припадає найбільше індикаторів і кроків, які має виконати Україна.

"Якщо ми впораємося із цим завданням, то отримаємо за результатами 2025 року сумарно 12,5 млрд євро", – наголосила Свириденко.