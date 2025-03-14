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АРМА перераховує майже 1,8 млрд грн у Фонд ліквідації наслідків збройної агресії РФ

Раніше АРМА вже спрямувало понад 423 мільйони гривень до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

АРМА перераховує майже 1,8 млрд грн у Фонд ліквідації наслідків збройної агресії РФ
Фото: Facebook/Aris Messinis

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів перерахує майже 1,8 млрд гривень російської ТОВ "РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП" до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ проти України.

Про це повідомляє пресслужба агенства.

Кабмін погодив ініціативу АРМА щодо продажу військових облігацій та перерахування грошових коштів у сумі 1,8 мільярда гривень до Фонду.

"Це стало можливим завдяки новому механізму управління санкційними активами, які арештовані в рамках кримінальних проваджень. Він дозволяє АРМА за погодженням з Кабінетом Міністрів України продавати військові облігації, закуплені за рахунок арештованих коштів, та спрямовувати отримані кошти до державного бюджету", ідеться у повідомленні.

Раніше АРМА вже спрямувало понад 423 мільйони гривень до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії від управління арештованими активами ТОВ "РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП". 

Наразі АРМА управляє санкційними грошовими активами, які арештовані в рамках кримінальних проваджень, на загальну суму понад 5,5 млрд грн, арештованими в рамках кримінальних проваджень. Агентство планує продовжувати наповнювати Фонд ліквідації наслідків збройної агресії, використовуючи затверджений Урядом механізм.

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