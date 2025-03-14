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Шмигаль: 1,8 млрд грн від продажу конфіскованих облігацій будуть спрямовані у Фонд відновлення України

Уряд уже направив десятки мільярдів гривень, отриманих від підсанкційних осіб, російських банків та компаній, на відновлення та захист країни.

Шмигаль: 1,8 млрд грн від продажу конфіскованих облігацій будуть спрямовані у Фонд відновлення України
Фото: ОПУ

Уряд ухвалив рішення щодо продажу Агентством з розшуку та менеджменту активів (АРМА) конфіскованих судом облігації на суму майже 1,8 млрд грн. Отримані кошти будуть перераховані до бюджету і спрямовані у Фонд відновлення держави. 

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабміну 14 березня. 

Шмигаль зазначив, що уряд уже направив десятки мільярдів гривень, отриманих від підсанкційних осіб, російських банків та компаній, на відновлення та захист країни.

Прем’єр-міністр наголосив, що держава здійснює заходи з конфіскації активів як в Україні, так і за кордоном. 

Пріоритетом цього року, за словами Шмигаля, залишається робота над створенням механізму щодо конфіскації російських заморожених активів, які повинні стати основним джерелом відбудови. 

«Україна буде добиватися повної конфіскації (російських активів, – ред.). Поки цей процес триває, ми продовжуємо отримувати кошти за рахунок заморожених активів», – підкреслив прем’єр-міністр.

Він додав, що минулого тижня Україна отримали від Великої Британії 752 млн фунтів, а вчора від Канади 2,5 млрд канадських доларів. Зазначені кошти, забезпечені доходами від російських активів, спрямовують на оборону та першочергові потреби бюджету.

  • Нещодавно євродепутати закликали короля Бельгії конфіскувати €250 млрд заморожених росактивів. Депутати підписали відкритий лист. 
  • У лютому Reuters повідомило, що Росія не проти, аби її заморожені активи спрямували на відбудову України, зокрема, окупованих територій.
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