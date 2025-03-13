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Україна отримала 2,5 млрд канадських доларів, забезпечених доходами від заморожених росактивів

Минулого тижня Україна отримала від Британії 752 млн фунтів – перший транш грошей, забезпечених доходами від заморожених росактивів.

Україна отримала 2,5 млрд канадських доларів, забезпечених доходами від заморожених росактивів
Фото: ОПУ

Україна отримала 2,5 мільярда канадських доларів (близько 1,7 млрд доларів США) у межах ініціативи G7 ERA [«Кредити для прискорення отримання доходів для України»], повідомляє прем’єр-міністр Денис Шмигаль. 

Зазначені кошти, забезпечені доходами від заморожених російських активів, спрямують на пріоритетні потреби державного бюджету.

Це перший транш від Канади, яка загалом виділила 5 мільярдів канадських доларів на Extraordinary Revenue Acceleration, що передбачає надання Україні фінансових ресурсів за рахунок прибутків від заморожених російських активів.

“Дякую Канаді та усім партнерам G7 за створення механізму, який змушує Росію до фінансової відповідальності за агресію”, – сказав Шмигаль.

  • Минулого тижня Україна отримала від Британії 752 млн фунтів – перший транш грошей, забезпечених доходами від заморожених росактивів.
  • Нещодавно євродепутати закликали короля Бельгії конфіскувати €250 млрд заморожених росактивів. Депутати підписали відкритий лист. 
  • У лютому Reuters повідомило, що Росія не проти, аби її заморожені активи спрямували на відбудову України, зокрема, окупованих територій.
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