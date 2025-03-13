Мін'юст подав позов про націоналізацію активів підсанкційного російського олігарха Дерипаски на 2 млрд грн

Міністерство юстиції України звернулося до Вищого антикорупційного суду з позовом про застосування до російської алюмінієвої компанії та її власника санкцій і стягнення в дохід держави активів, які їм належать, повідомляє Офіс Генпрокурора. З відкритих джерел відомо, що йдеться про російського олігарха Олега Дерипаску активи компанії «Русал».
Цей позов передбачає націоналізацію понад 440 тис тонн бокситів (осадові гірські породи) та 110 тис тонн металургійного глинозему загальною вартістю понад 2 млрд грн.
Розслідуванням встановлено, що кінцевий власник згаданої сировини – підсанкційний російський олігарх, який володіє найбільшим в світі підприємством – виробником алюмінію. Алюмінієву продукцію постачали російським підприємствам оборонного комплексу, які безпосередньо виробляють військову техніку, зброю та боєприпаси.
- У січні в Україні арештували "нові" активи олігарха Дерипаски на 2,11 млрд грн. Суд наклав арешт на велику партію промислової продукції та сировини. Загальна вартість арештованих активів становить понад 2,11 млрд грн.
- Раніше СБУ заочно повідомила йому про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України, у тому числі за фінансування війни Росії проти нашої держави.
- Крім того, націоналізували всі заводи фігуранта, які знаходяться у різних регіонах України. Зокрема у березні минулого року завершили націоналізацію "Миколаївського глиноземного заводу".
- У лютому 2023 року ВАКС дозволив націоналізувати підприємства російського олігарха Дерипаски. Серед підприємств - Миколаївський глиноземний завод, надровидобувні компанії "Глухівський кар’єр кварцитів", "Хустський кар’єр" та "Жежелівський кар’єр". Загальна вартість переданого Україні майна становить понад 10 млрд грн.
- Через рік СБУ повідомила про підозру Дерипасці і затримала його українських топменеджерів. Ці топменеджери постачали до РФ сировину для виробництва «Іскандерів». Йдеться, зокрема, про директора надровидобувної компанії «Глухівський кар’єр кварцитів» та куратора цієї установи від російського олігарха.
- А наприкінці січня 2024 року у Фонді держмайна повідомили, що арештовані гроші із підприємства Дерипаски вперше надійшли у держбюджет України.
- У травні минулого року США викрили схему ухилення від санкцій, пов'язану з російським олігархом Дерипаскою. У схемі фігурували громадянин РФ і три російські фірми.