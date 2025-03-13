Мін'юст подав позов про націоналізацію активів підсанкційного російського олігарха Дерипаски на 2 млрд грн

У січні на ці активи був накладений арешт.

Міністерство юстиції України звернулося до Вищого антикорупційного суду з позовом про застосування до російської алюмінієвої компанії та її власника санкцій і стягнення в дохід держави активів, які їм належать, повідомляє Офіс Генпрокурора. З відкритих джерел відомо, що йдеться про російського олігарха Олега Дерипаску активи компанії «Русал».

Цей позов передбачає націоналізацію понад 440 тис тонн бокситів (осадові гірські породи) та 110 тис тонн металургійного глинозему загальною вартістю понад 2 млрд грн.

Розслідуванням встановлено, що кінцевий власник згаданої сировини – підсанкційний російський олігарх, який володіє найбільшим в світі підприємством – виробником алюмінію. Алюмінієву продукцію постачали російським підприємствам оборонного комплексу, які безпосередньо виробляють військову техніку, зброю та боєприпаси.