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США викрили схему ухилення від санкцій, пов'язану з російським олігархом Дерипаскою

У ній фігурували громадянин РФ і три російські фірми.

США викрили схему ухилення від санкцій, пов'язану з російським олігархом Дерипаскою
російський олігарх Олег Дерипаска
Фото: suchkov.net

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США внесло до санкційних списків одного громадянина РФ і три російські компанії.

Як ідеться на сайті американського Мінфіну, всі ці особи причетні до реалізації спроби ухилення від санкцій. Зловмисники розробили схему, через яку могли продати активи і розморозити акції російського олігарха Олега Дерипаски на понад 1,5 мільярда доларів.

У червні 2023 року Дерипаска погодив з громадянином Росії Дмитром Бєлоглазовим, власником російської фірми з надання фінансових послуг "Титул" угоду з продажу заморожених акцій Дерипаски у європейській компанії. Через кілька тижнів після цієї домовленості створили дочірню російську фірму з надання фінансових послуг "Іліадіс". На початку 2024 року "Іліадіс" придбав російську інвестиційну холдингову компанію International Company Joint Stock Company Rasperia Trading Limited, яка володіє замороженими акціями Дерипаски.

Однак цю схему викрили, а росіянин і пов'язані з аферою фірми потрапили під санкції.

  • У травні цього року США зірвали обмін активами між Raiffeisen і олігархом Дерипаскою. У результаті австрійська група RBI відмовилася від планів з викупу замороженої частки росіянина в будівельній компанії Strabag.
  • Торік колишній співробітник ФБР отримав понад 4 роки в'язниці за допомогу олігарху Дерипасці.
  • У 2022-му прокуратура США оприлюднила звинувачення у порушенні санкцій Дерипаскою. Усупереч накладеним на нього обмеженням бізнесмен користувався американською фінансовою системою і намагався забезпечити громадянство США для двох своїх дітей.
  • Як відомо, санкції наклали на олігарха РФ ще у 2018 році за причетність до втручання у американські вибори 2016 року, він ці звинувачення відкидає. Американська влада також вважає його близьким до Кремля і звинувачує у підтримці агресії російської влади проти України.
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