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Кулеба зводив Блінкена на обід до ветеранської піцерії

Топдипломати провели робочий обід. 

Кулеба зводив Блінкена на обід до ветеранської піцерії
Кулеба і Блінкен під час попередньої зустрічі
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запросив американського держсекретаря Ентоні Блінкена на робочий обід в піцерію, відкриту ветеранами російсько-української війни. Про це повідомили в BBC.

Деталі переговорів між топдипломатами поки невідомі. Після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським держсекретар сказав, що США були на боці України з першого дня, і залишаться поруч із нею.

Речник Держдепу Метью Міллер, коментуючи візит до Києва і зустріч із Зеленським, сказав, що сторони обговорили оперативну ситуацію на полі бою та важливість нової допомоги США для відбиття російських атак. 

Також говорили про "довгострокові заходи безпеки та поточну роботу, щоб забезпечити економічне процвітання України", додав він.

Головне про візит Ентоні Блінкена до Києва

Вранці 13 травня американський держсекретар прибув потягом із Польщі до Києва. Візит не анонсували. Це – четверта поїздка Блінкена до України від початку повномасштабної війни. Вона відбувається під час нового наступу Росії на Харківську область.

Президент Володимир Зеленський під час переговорів зі Блінкеном сказав, що ППО залишається головним дефіцитом. За його словами, для прикриття Харкова і області треба ще дві системи Patriot. 

Блінкен повідомив, що нова допомога Україні вже на підході, і вона допоможе на полі бою. 

Блінкен, окрім зустрічі з високопосадовцями, прочитає в КПІ лекцію. 

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