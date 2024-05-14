На даний час встановлено, що потерпілим завдано збитків на загальну суму понад 5,5 млн грн, у Чеській Республіці задокументовано випадки шахрайства на біля 30 млн чеських крон.

Із України до Чехії екстрадували шістьох підозрюваних, які були учасниками міжнародного шахрайського call-центру та ошукали свої співвітчизників на 5,5 мільйонів гривень та понад 30 млн чеських крон. Наразі вирішується питання щодо екстрадиції ще однієї особи.

Про це пише Офіс Генпрокурора та пресслужба Нацполіції.

Екстрадовані були затримані на території Одеської області в рамках спільної спецоперації Офісу Генпрокурора, Нацполіції України та правоохоронних органів Чеської Республіки.

З вересня 2022 року група осіб, до складу якої входили громадяни України та іноземці, організувала та забезпечила діяльність масштабного міжнародного call-центру в Одесі.

Учасники злочинної організації телефонували громадянам Чеської Республіки та представлялися технічною підтримкою Чеського народного банку. Вони переконували довірливих потерпілих в необхідності захистити нібито скомпрометований обліковий запис і для збереження грошових коштів перевести їх на інших банківський рахунок. Ці рахунки були зазделегідь підготовлені правопорушниками.

"На даний час встановлено, що потерпілим від діяльності шахрайського call центру завдано збитків на загальну суму понад 5,5 млн грн", – йдеться у повідомленні прокуратури.

За даними чеських проваджень, ці шахраї нанесли чеським громадянам збитків на 30 мільйонів крон.

Отримані гроші шахраї конвертували в криптовалюту або обготівковували для покупки елітних авто й нерухомості, які реєстрували на друзів та родичів. Таким чином злочинці ошукали щонайменше шістнадцятьох громадян Чехії, поки кіберполіцейські не встановили особи та місцеперебування злочинців на запит чеської поліції.

Шахраїв затримали в кінці квітня в Одесі, а вже 10 травня слідчі Нацполіції під конвоєм Нацгвардії передали їх чеським правоохоронним органам в міжнародному пункті пропуску «Краківець» Львівської області.

Фото: Офіс Генпрокурора Екстрадиція до Чехії

До розслідування було залучено більше ста українських та чеських поліцейських.

У Нацполі додали, що припинення злочинної діяльності міжнародної злочинної організації і передача іноземним колегам злочинців з їх країни стало можливо завдяки The Joint Investigation Team (JIT) – угоди про створення спільної слідчої групи, що була укладена між українськими та чеськими поліцейськими.

Практика спільних слідчих груп та підтримки Європолу і Євроюсту дозволяє українським поліцейським значно швидше ліквідувати міжнародні злочинні групи та розкривати повʼязані з ними злочини. Це вже третє успішне розслідування щодо припинення діяльності шахрайських call-центрів за участі чеських громадян.

Попередня екстрадиція шахраїв, які ошукали сотні чехів на понад 7,5 млн євро, відбулася у вересні 2023 року, наразі кримінальне провадження за фактом шахрайства розслідують чеські компетентні органи, а її фігурантам загрожує до десяти років позбавлення волі.

У квітні цього року Румунія видала Україні одного з організаторів міжнародного наркосиндикату. Це вже восьмий затриманий учасник злочинної організації, яка діяла за участі правоохоронців.