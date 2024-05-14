Амстердамський університет звернувся до поліції через вандалізм під час пропалестинського протесту

Навчальний заклад два дні не працюватиме, бо не може гарантувати безпеку людей у студентському містечку.

Амстердамський університет звернувся до поліції через вандалізм під час останнього пропалестинського протесту. Виш закриють на два дні, пише Reuters.

За останній тиждень університет тричі ставав ареною запеклих зіткнень між протестувальниками та поліцією з охорони громадського порядку. Активісти, які вимагають, щоб вищий заклад розірвав усі зв'язки з ізраїльськими установами, блокували та зайняли приміщення кампусу.

Протест у понеділок розпочався із страйку працівників та студентів університету у відповідь на “насильницьке припинення” попереднього протесту.

Керівництво університету заявило, що цей мітинг був мирним, поки протестувальники у масках не приєдналися до початкової групи і не почали блокувати входи та запасні виходи, серйозно пошкодивши будівлю та бібліотеку. У студентське містечко приїхали правоохоронці, аби розігнати акцію протесту.

Рада університету заявила, що скасувала заняття у вівторок і середу та закриє всі будівлі, оскільки не може гарантувати безпеку людей у кампусі.

Поліція Амстердама повідомила, що університет подав заяву на протестувальників за акти вандалізму.

Фото: EPA/UPG