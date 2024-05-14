Амстердамський університет звернувся до поліції через вандалізм під час пропалестинського протесту

Амстердамський університет звернувся до поліції через вандалізм під час останнього пропалестинського протесту. Виш закриють на два дні, пише Reuters.
За останній тиждень університет тричі ставав ареною запеклих зіткнень між протестувальниками та поліцією з охорони громадського порядку. Активісти, які вимагають, щоб вищий заклад розірвав усі зв'язки з ізраїльськими установами, блокували та зайняли приміщення кампусу.
Протест у понеділок розпочався із страйку працівників та студентів університету у відповідь на “насильницьке припинення” попереднього протесту.
Керівництво університету заявило, що цей мітинг був мирним, поки протестувальники у масках не приєдналися до початкової групи і не почали блокувати входи та запасні виходи, серйозно пошкодивши будівлю та бібліотеку. У студентське містечко приїхали правоохоронці, аби розігнати акцію протесту.
Рада університету заявила, що скасувала заняття у вівторок і середу та закриє всі будівлі, оскільки не може гарантувати безпеку людей у кампусі.
Поліція Амстердама повідомила, що університет подав заяву на протестувальників за акти вандалізму.
- Після початку війни між ХАМАС і Ізраїлем у світі почалися мітинги на підтримку різних сторін. Учасники пропалестинських мітингів переважно виступають проти війни в Смузі Гази.
- Чимало мітингів відбуваються в США, які допомагають Ізраїлю озброєнням. У грудні в США на одному протесті арештували близько 60 людей, які перешкоджали руху поблизу аеропортів.
- Студенти у всіх Нідерландах з минулого понеділка протестують проти війни. Акції за межами Амстердама переважно мирні, без втручання поліції.
- Ці дії віддзеркалюють дії студентів у Сполучених Штатах та інших країнах Європи, які закликають до негайного постійного припинення вогню та до того, щоб навчальні заклади розірвали фінансові зв’язки з компаніями, які, як вони вважають, отримують прибуток від утисків палестинців.
- Минулого тижня у французькому Ліллі поліція припинила блокаду приміщення університету пропалестинськими мітингарями.
- На початку травня сутички на пропалестинських мітингах відбулися одразу в декількох університетах в Штатах. Наприклад, у Нью-Йорку поліція розблокувала кампус університету, який оточили пропалестинські мітингарі. Там затримали близько ста людей. У коледжі Нью-Йорка арештували десятки людей під час нічної акції протесту в кампусі в Гарлемі. В Університеті Північної Кароліни Чапел-Хілл щонайменше 36 протестувальників затримали під час наметового протесту. В Університеті Флориди арештували п'ятьох осіб. А в Каліфорнійському університеті були сутички між пропалестинськими та проізраїльськими мітингарями.
- Поліція США затримала понад дві тисячі студентів і десятки викладачів, у певних випадках правоохоронці застосували вогнепальну зброю й світлошумові гранати. Протестувальники вимагають, щоб американські виші відмовилися від будь-якої академічної співпраці з ізраїльськими університетами й від пожертв корпорацій, що надають послуги Ізраїлю, зокрема, від Google, Amazon і Microsoft. Організатори називають свої заходи боротьбою проти "ізраїльської агресії, апартеїду" та "геноциду палестинців". Американські медіа політкоректно називають їх "пропалестинськими акціями". Однак найчесніше назвати ці події масштабним спалахом антисемітизму. Чому – читайте в матеріалі на LB.ua "ХАМАС у кампусах".