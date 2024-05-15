Італійська поліція провела рейд проти мафії: понад 100 затриманих

В італійському місті Козенца регіону Калабрія поліція провела одну з наймасштабніших операцій із затримання представників двох мафіозних кланів.

Як повідомляє Deutsche Welle, карабіньєрі заарештували 109 людей, яких підозрюють у зв'язках із організацією "Ндрангета", що вважається одним із найбільших і найвпливовіших кримінальних синдикатів Європи. Ця мафіозна спілка контролювала 80% усього європейського ринку кокаїну.

Окрім перевезення та збуту наркотиків, членів "Ндрангети" підозрюють у рекеті та крадіжках.

Це вже не перший успішний масовий арешт мафіозі "Ндрангети". Раніше італійським правоохоронцям вдавалося затримати близько 200 злочинців, серед яких і кримінальні боси. Вони отримали чималі тюремні терміни.