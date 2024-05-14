Будь-кому, хто намагається поставити під сумнів геноцид у Сребрениці, не місце в Європі, - Петер Стано

ООН може проголосити 11 липня Міжнародним днем пам'яті жертв різанини у Сребрениці.

Позиція Європейського Союзу стосовно подій у Сребрениці 1995 року є чіткою.

Про це речник Єврокомісії із зовнішньополітичних питань Петер Стано сказав на брифінгу в Брюсселі 14 травня, повідомляє "Європейська правда".

"Немає жодних сумнівів у тому, що в Сребрениці мав місце геноцид. Не може бути ніякого заперечення… І будь-кому, хто намагається поставити це під сумнів, не місце в Європі", – зазначив Стано.

Таким чином речник Єврокомісії прокоментував голосування в Генасамблеї ООН за резолюцію, яка проголосить 11 липня Міжнародним днем пам'яті жертв різанини у Сребрениці. Тоді боснійські серби вбили 8 тис. мусульман.

Раніше етнічні серби у Боснії і Герцеговині висловили обурення з приводу цього проєкту резолюції ООН. Зокрема, парламент Республіки Сербської (ентитет у складі БіГ) схвалив доповідь, яка заперечує геноцид у місті Сребрениця 1995 року.