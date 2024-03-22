ЄС вирішив почати переговори про вступ з Боснією і Герцеговиною

ЄС розпочне переговори про вступ із Боснією і Герцеговиною.
Про це повідомив глава Євроради Шарль Мішель.
“Європейська рада щойно вирішила розпочати переговори про вступ із Боснією і Герцеговиною. Щиро вітаю! Ваше місце в нашій європейській родині”, - написав Мішель.
Він наголосив, що це рішення є ключовим кроком вперед на шляху Боснії і Герцеговини до ЄС.
Втім, тепер треба продовжити напружену роботу, щоб Боснія і Герцеговина неухильно просувалася вперед, як того хоче її народ.
Що відомо про вступ Боснії і Герцеговини в ЄС
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В грудні 2019 року Рада ЄС визнала Боснію і Герцеговину не готовою до членства у ЄС, оскільки країна "не повною мірою відповідає копенгагенським політичним критеріям".
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В кінці 2022 Боснія та Герцеговина отримала статус кандидата на вступ до Євросоюзу.
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Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг заявив, що Євросоюзу не варто надавати перевагу Україні перед Балканами у питанні приєднання до блоку.
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В середині грудня 2023 лідери Європейського Союзу вирішили не розпочинати переговори про членство з Боснією і Герцеговиною.
- Єврокомісія у своєму висновку 12 березня рекомендувала розпочати переговори про вступ з Боснією та Герцеговиною.