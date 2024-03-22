Це рішення є ключовим кроком вперед на шляху Боснії і Герцеговини до ЄС.

ЄС вирішив почати переговори про вступ з Боснією і Герцеговиною

ЄС розпочне переговори про вступ із Боснією і Герцеговиною.

Про це повідомив глава Євроради Шарль Мішель.

“Європейська рада щойно вирішила розпочати переговори про вступ із Боснією і Герцеговиною. Щиро вітаю! Ваше місце в нашій європейській родині”, - написав Мішель.

Він наголосив, що це рішення є ключовим кроком вперед на шляху Боснії і Герцеговини до ЄС.

Втім, тепер треба продовжити напружену роботу, щоб Боснія і Герцеговина неухильно просувалася вперед, як того хоче її народ.

Що відомо про вступ Боснії і Герцеговини в ЄС