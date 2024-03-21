З початку повномасштабного російського вторгнення Норвегія надала Україні 500 млн доларів фінансової допомоги

Уряд Норвегії відданий підтримці України та допомозі у її боротьбі проти Росії.

Міністр фінансів України Сергій Марченко та Надзвичайна і Повноважна пані посол Королівства Норвегії в Україні Хелене Санд Андерсен провели робочу зустріч, де обговорили поточну економічну ситуацію в Україні, потреби держбюджету на 2024 рік та розвиток співпраці між країнами з метою збільшення обсягу бюджетної підтримки.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Сергій Марченко подякував Уряду та народу Норвегії за надважливу та своєчасну допомогу в перші місяці 2024 року.

"Виклики, які провокує війна, зберігаються, і уряд активно продовжує працювати, аби забезпечити бюджетні потреби України та сприяти економічному відновленню. Вдячний всім партнерам за зусилля, які дозволили підтримати нашу фінансову стабільність. Ми розраховуємо на подальшу допомогу Уряду Норвегії, як у фінансуванні Держбюджету України, так і у ініціативах з відновлення".

Зазначається, що від початку повномасштабного вторгнення Уряд Норвегії надав Україні понад 500 млн дол США прямої бюджетної підтримки.

Зокрема, грант у розмірі близько 485 млн дол. США було спрямовано в рамках проекту Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine).

Залучене фінансування було спрямоване на компенсацію видатків держбюджету на першочергові соціальні та гуманітарні потреби. Це пенсії, оплата праці працівників секторів освіти та охорони здоров’я, соціальний захист населення, гуманітарна підтримка.

Міністр фінансів розповів, що у поточному році Україна потребує близько 38 млрд дол США зовнішнього фінансування від партнерів. В свою чергу, Хелене Санд Андерсен запевнила, що Уряд Норвегії відданий підтримці України та допомозі у її боротьбі проти агресора.