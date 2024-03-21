Голова Запорізької ОВА пояснив, які повноваження облради передадуть адміністрації

Дві третини повноважень обласної ради, зокрема, бюджетні, відійшли обласній військовій адміністрації ще на початку війни.

Запорізькій обласній військовій адміністрації передадуть низку повноважень, які мала обласна рада.

Про це розповів начальник ОВА Іван Федоров.

За його словами, з початку повномасштабного вторгнення майже половина депутатів облради не змогла або не захотіла долучитися до сесійних засідань. Рада виявилась недієздатною і не ухвалила жодного рішення.

Федоров наголосив, що дві третини повноважень обласної ради, зокрема, бюджетні, відійшли обласній військовій адміністрації ще на початку війни. Рішення Верховної Ради від 21 березня дозволило передати адміністрації решту повноважень. Серед них - майнові, земельні та кадрові.

Очільник ОВА зазначив, що завдяки такому кроку нарешті є можливість будувати укриття і підземні школи, ремонтувати лікарні й соціальні об’єкти. Федоров додав, що після закінчення воєнного стану +30 днів облрада почне функціонувати як раніше.