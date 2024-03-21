Президент УЄФА нервує через вихід України чи Ізраїлю на Євро-2024
Президент УЄФА нервує через вихід України чи Ізраїлю на Євро-2024
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
У Києві пролунали вибухи, є пошкодження та поранені
У Києві пролунали вибухи, є пошкодження та поранені
​Вихід на Євро-2024. Шанси нашої збірної
​Вихід на Євро-2024. Шанси нашої збірної
​Комітет нацбезпеки Ради підтримав низку правок до закону про мобілізацію, зокрема, щодо відстрочки
​Комітет нацбезпеки Ради підтримав низку правок до закону про мобілізацію, зокрема, щодо відстрочки
У Запоріжжі 19-річна студентка вишу коригувала ракетні удари ворога, – СБУ
У Запоріжжі 19-річна студентка вишу коригувала ракетні удари ворога, – СБУ
Правоохоронці підозрюють у колабораціонізмі “декана” псевдоуніверситету
Правоохоронці підозрюють у колабораціонізмі “декана” псевдоуніверситету
Засуджених — на фронт. Новий законопроєкт
Засуджених — на фронт. Новий законопроєкт
ГоловнаПолітика

Голова Запорізької ОВА пояснив, які повноваження облради передадуть адміністрації

Дві третини повноважень обласної ради, зокрема, бюджетні, відійшли обласній військовій адміністрації ще на початку війни. 

Голова Запорізької ОВА пояснив, які повноваження облради передадуть адміністрації
Керівник Запорізької ОВА Іван Федоров
Фото: Вікі

Запорізькій обласній військовій адміністрації передадуть низку повноважень, які мала обласна рада.

Про це розповів начальник ОВА Іван Федоров.

За його словами, з початку повномасштабного вторгнення майже половина депутатів облради не змогла або не захотіла долучитися до сесійних засідань. Рада виявилась недієздатною і не ухвалила жодного рішення. 

Федоров наголосив, що дві третини повноважень обласної ради, зокрема, бюджетні, відійшли обласній військовій адміністрації ще на початку війни. Рішення Верховної Ради від 21 березня дозволило передати адміністрації решту повноважень. Серед них - майнові, земельні та кадрові. 

Очільник ОВА зазначив, що завдяки такому кроку нарешті є можливість будувати укриття і підземні школи, ремонтувати лікарні й соціальні об’єкти.  Федоров додав, що після закінчення воєнного стану +30 днів облрада почне функціонувати як раніше.

  • Верховна Рада України на засіданні 21 березня ухвалила постанову про здійснення Запорізькою обласною військовою адміністрацією повноважень, передбачених законом про правовий режим воєнного стану. 
  • Постанову підтримали “Слуги народу” та фракція “Батьківщина”. "ЄС" виступила проти, бо вважає, що цим рішенням парламент створює прецедент розпуску місцевих рад на територіях, які не були окуповані.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies