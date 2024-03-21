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Міністри оборони України та Естонії обговорили подальше співробітницво

Умєров подякував естонському колезі за пакет військової допомоги Україні.

Міністри оборони України та Естонії обговорили подальше співробітницво
Фото: Рустем Умєров

Міністри оборони України Рустем Умєров та Естонії Ханно Певкур під час зустрічі обговорили подальше співробітництво та допомогу Україні.

Про це Рустем Умєров повідомив у Facebook.

"Вдячний Естонії та міністру оборони Ханно Певкуру за новий пакет військової допомоги вартістю €20 млн. Пакет, зокрема, включає пріоритетні для України артилерійські боєприпаси", — написав Рустем Умєров.

Сторони обговорили ситуацію на фронті та домовилися поглиблювати співпрацю у сфері безпеки та оборони.

"Об’єднуємо наші зусилля, щоб зупинити ворога та відновити сталий мир в Україні. Разом переможемо!" — додав Міністр оборони України Рустем Умєров.

Естонія надсилає Україні новий пакет військової допомоги на 20 мільйонів євро, куди ввійдуть артилерійські боєприпаси 155-мм калібру.

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