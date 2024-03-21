Міністри оборони України та Естонії обговорили подальше співробітницво

Міністри оборони України Рустем Умєров та Естонії Ханно Певкур під час зустрічі обговорили подальше співробітництво та допомогу Україні.

Про це Рустем Умєров повідомив у Facebook.

"Вдячний Естонії та міністру оборони Ханно Певкуру за новий пакет військової допомоги вартістю €20 млн. Пакет, зокрема, включає пріоритетні для України артилерійські боєприпаси", — написав Рустем Умєров.

Сторони обговорили ситуацію на фронті та домовилися поглиблювати співпрацю у сфері безпеки та оборони.

"Об’єднуємо наші зусилля, щоб зупинити ворога та відновити сталий мир в Україні. Разом переможемо!" — додав Міністр оборони України Рустем Умєров.

Естонія надсилає Україні новий пакет військової допомоги на 20 мільйонів євро, куди ввійдуть артилерійські боєприпаси 155-мм калібру.