Президент Литви виступає за початок переговорів про вступ України до ЄС у червні цього року

"Україна зробила свою роботу, Україна імплементувала необхідні реформи в екстраординарній ситуації та умовах. Тепер наша черга", - сказав Науседа.

Європейські інституції мають розпочати переговори про вступ України до ЄС у червні цього року.

Таку думку озвучив президент Литви Ґітанас Науседа, прибувши на саміт блоку, передає "Європейська правда".

"Для мене важливо сьогодні побачити, що європейські інституції готові розпочати переговори і зробити це у червні цього року. "Ми повинні зробити це якомога швидше і це питання довіри до нас. Україна зробила свою роботу, Україна імплементувала необхідні реформи в екстраординарній ситуації та умовах. Тепер наша черга", – підкреслив Науседа.

Він наголосив, що жодна з країн-кандидатів на вступ не матиме привілейованої позиції, коли йдеться про вступ до Євросоюзу.