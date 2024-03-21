Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
​Комітет нацбезпеки Ради підтримав низку правок до закону про мобілізацію, зокрема, щодо відстрочки
​Комітет нацбезпеки Ради підтримав низку правок до закону про мобілізацію, зокрема, щодо відстрочки
У Запоріжжі 19-річна студентка вишу коригувала ракетні удари ворога, – СБУ
У Запоріжжі 19-річна студентка вишу коригувала ракетні удари ворога, – СБУ
У Києві пролунали вибухи, є пошкодження та поранені
У Києві пролунали вибухи, є пошкодження та поранені
Правоохоронці підозрюють у колабораціонізмі “декана” псевдоуніверситету
Правоохоронці підозрюють у колабораціонізмі “декана” псевдоуніверситету
Засуджених — на фронт. Новий законопроєкт
Засуджених — на фронт. Новий законопроєкт
​Вихід на Євро-2024. Шанси нашої збірної
​Вихід на Євро-2024. Шанси нашої збірної
Президент УЄФА нервує через вихід України чи Ізраїлю на Євро-2024
Президент УЄФА нервує через вихід України чи Ізраїлю на Євро-2024
ГоловнаСвіт

Президент Литви виступає за початок переговорів про вступ України до ЄС у червні цього року

"Україна зробила свою роботу, Україна імплементувала необхідні реформи в екстраординарній ситуації та умовах. Тепер наша черга", - сказав Науседа.

Президент Литви виступає за початок переговорів про вступ України до ЄС у червні цього року
Президент Литви Гітанас Науседа
Фото: EPA/UPG

Європейські інституції мають розпочати переговори про вступ України до ЄС у червні цього року.

Таку думку озвучив президент Литви Ґітанас Науседа, прибувши на саміт блоку, передає "Європейська правда".

"Для мене важливо сьогодні побачити, що європейські інституції готові розпочати переговори і зробити це у червні цього року. "Ми повинні зробити це якомога швидше і це питання довіри до нас. Україна зробила свою роботу, Україна імплементувала необхідні реформи в екстраординарній ситуації та умовах. Тепер наша черга", – підкреслив Науседа.

Він наголосив, що жодна з країн-кандидатів на вступ не матиме привілейованої позиції, коли йдеться про вступ до Євросоюзу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies