Президент Литви виступає за початок переговорів про вступ України до ЄС у червні цього року

Європейські інституції мають розпочати переговори про вступ України до ЄС у червні цього року.
Таку думку озвучив президент Литви Ґітанас Науседа, прибувши на саміт блоку, передає "Європейська правда".
"Для мене важливо сьогодні побачити, що європейські інституції готові розпочати переговори і зробити це у червні цього року. "Ми повинні зробити це якомога швидше і це питання довіри до нас. Україна зробила свою роботу, Україна імплементувала необхідні реформи в екстраординарній ситуації та умовах. Тепер наша черга", – підкреслив Науседа.
Він наголосив, що жодна з країн-кандидатів на вступ не матиме привілейованої позиції, коли йдеться про вступ до Євросоюзу.
- Цього місяця Європейська комісія затвердила переговорну рамку про вступ України до Євросоюзу.
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на річній пресконференції повідомив, що триває робота над початком перемовин про вступ України – вона включає 35 пунктів. Переговори передбачають проведення відповідного скринінгу.
- Докладно про шлях України в Євросоюз – у матеріалі на LB.