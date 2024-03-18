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Ландсбергіс: "Литва буде частиною коаліцій, які допоможуть Україні виграти цю війну"

За словами міністра, у ЄС є труднощі із визначенням дати міжурядової конференції, яка розпочне переговори про членство України в ЄС.

Ландсбергіс: "Литва буде частиною коаліцій, які допоможуть Україні виграти цю війну"
Фото: EPA

Глава МЗС Литви Габріеліус Ландсбергіс сьогодні, 18 березня, напередодні засідання Ради ЄС із закордонних справ повідомив, що його країна долучиться до коаліцій, які допоможуть перемогти Україні у війні проти Росії.

Про це йдеться на сайті МЗС Литви. 

"Я не вірю, що є можливість домовитися про те, як Європа має спілкуватися одним голосом, але що стосується моєї країни, то ми готові розглянути всі варіанти та бути частиною коаліцій, які допомагають Україні виграти цю війну", – сказав міністр закордонних справ Литви. 

Він зазначив, що на засіданні Ради ЄС із закордонних справ обговорюватимуть також підтримку України. 

"Ми обговоримо все, що ми не можемо зробити з Україною, і спробуємо бути трохи більш політичними та запропонувати певну підтримку", – заявив Ландсбергіс.

Він зазначив, що у ЄС є труднощі із визначенням дати міжурядової конференції, яка розпочне переговори про членство України в ЄС під час головування Бельгії.

  • На полях саміту міністрів закордонних справ у Брюсселі Габріелюс Ландсбергіс заявив, що вважає "дивом" те, що Україна змогла встояти з перевагою росіян в артилерії 6:1. Він розкритикував колег з інших країн Євросоюзу, які не дали українцям достатньої кількості боєприпасів.
  • Також глава литовського МЗС закликав союзників надати Україні все, що потрібно для перемоги над РФ. Він підкреслив, якщо Захід хоче перемогти Путіна, то Україні потрібні не 40 систем HIMARS, а 400, не 80 танків, а 1000.
  • А литовська міністерка економіки пропонує українським оборонним компаніям створювати підприємства в Литві. Це дасть їм можливість безпечно виробляти свою продукцію і експортувати її в країни НАТО.
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