​Компанії Німеччини і ОАЕ підписали довгостроковий контракт на постачання скрапленого природного газу

Йдеться про мільйон тонн на рік, починаючи з 2028 року.

Націоналізована у Німеччині дочірня компанія "Газпрому", трейдер SEFE і нафтова компанія Об'єднаних Арабських Еміратів ADNOC підписали договір про постачання скрапленого природного газу, передає "Інтерфакс-Україна".

Контракт розрахований на 15 років, він передбачає постачання із заводу Ruwais (яким управляє компанія ОАЕ) мільйона тонн СПГ на рік, починаючи з 2028-го. Потужність заводу запланована на рівні 9,6 млн тонн на рік.

Цьогоріч очікують остаточне інвестиційне рішення щодо проєкту. Це дозволить фіналізувати контракт.

У 2023-му ADNOC уклала угоду з китайською компанією ENN на постачання мільйона тонн продукції з нового заводу.