Німеччина назвала підлою атаку РФ по Одесі, через яку загинуло понад 20 людей

Міністерство закордонних справ Німеччини відреагувало на російську атаку по Одесі, через яку загинула 21 людина, назвавши удар підлим.

Про це йдеться в опублікованій заяві МЗС Німеччини у соцмережі Х (Twitter).

"Росія знову атакувала невинних мирних жителів Одеси - цього разу Путін убив понад 20 людей, у тому числі рятувальників. Такі підлі атаки є невід’ємною частиною російсько-загарбницької війни", – йдеться у заяві.

Кроім того німецьке МЗС висловило підтримку Україні.

"Сьогодні ми як ніколи твердо стоїмо на боці України", – написали у відомстві.

Russia has again attacked innocent civilians in #Odessa - over 20 people, including rescue workers, were murdered by Putin this time. Such perfidious attacks are an integral part of Russia's war of aggression. Today, we stand more firmly than ever on the side of #Ukraine. — GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) March 16, 2024