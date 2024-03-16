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Німеччина назвала підлою атаку РФ по Одесі, через яку загинуло понад 20 людей

Також Німеччина підтвердила підтримку України. 

Німеччина назвала підлою атаку РФ по Одесі, через яку загинуло понад 20 людей
Фото: EPA/UPG

Міністерство закордонних справ Німеччини відреагувало на російську атаку по Одесі, через яку загинула 21 людина, назвавши удар підлим.

Про це йдеться в опублікованій заяві МЗС Німеччини у соцмережі Х (Twitter).

"Росія знову атакувала невинних мирних жителів Одеси - цього разу Путін убив понад 20 людей, у тому числі рятувальників. Такі підлі атаки є невід’ємною частиною російсько-загарбницької війни", – йдеться у заяві.

Кроім того німецьке МЗС висловило підтримку Україні.

"Сьогодні ми як ніколи твердо стоїмо на боці України", – написали у відомстві.

  • 16 березня кількість загиблих внаслідок ударів зросла до 21 – у лікарні помер ще один рятувальник ДСНС, поранений під час повторного удару. 
  • Вчора, 15 березня, росіяни атакували Одесу балістичними ракетами. Після першого удару, коли на місце приїхали медики та рятувальнки, ворог відкрив повторний вогонь по місцю першого влучання.
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