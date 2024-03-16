У Сумах завершили аварійно-пошукові роботи на місці влучання ворожого БПЛА

Рятувальники демонтували зруйновані будівельні конструкції та розчистили місце події від уламків. Тіло однієї жертви не знайшли.

Рятувальники дістали тіло під час розборів завалів багатоповерхівки у Сумах

Рятувальники завершили аварійно – пошукові роботи на місці влучання ворожого безпілотника у Сумах 13 березня. Тоді від удару був частково зруйнованим багатоповерховий будинок. Тіло однієї із жертв атаки не знайшли.

Про це повідомили у ДСНС, та у Суспільному.

"Впродовж чотирьох днів працюючи в Сумах на місці ворожого удару, рятувальники провели колосальну роботу. В перші години фахівці ДСНС врятували 10 мешканців зруйнованої багатоповерхівки, з яких п’ятьох деблокували з – під завалів. Також з під завалів було деблоковано тіла трьох загиблих людей", – йдеться у повідомленні.

Крім того, тіло однієї із дертв атаки не знайшли.

"Тіло дівчини, яка жила на п'ятому поверсі, не знайшли. Рятувальники розібрали все, до чого мали доступ", – повідомив у коментарі Суспільному речник ДСНС Сумщини Олег Стрілка.

Рятувальники демонтували зруйновані будівельні конструкції та розчистили місце події від уламків. Загалом вивезли 345 куб. м. сміття.

"В розгорнутому рятувальниками Пункті незламності 308 громадян отримали консультативну допомогу у вирішенні побутових та інших проблем, ще 60 отримали психологічну допомогу", – додали у ДСНС.

Аварійно – пошукові роботи завершено.