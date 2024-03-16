За останню добу Росія завдала понад 400 ударів по Україні, - МВС

"Ці цифри лише за останні 24 години і ця динаміка постійно збільшується".

Сьогодні, 16 березня, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко разом з Головою Національної поліції Іваном Вигівським та головою ОВА Олегом Кіпером відвідали місця вчорашніх ракетних ударів Росії по Одесі.

Про це повідомляє пресцентр МВС.

Клименко також провів оперативну нараду з керівництвом ДСНС, Нацполіції, представниками Нацгвардії та Держприкордонслужби. Головною темою було питання збільшення кількості обстрілів.

Так, лише за останню добу ворог завдав по території України понад 400 ударів.

"Ці цифри лише за останні 24 години і ця динаміка постійно збільшується. Це стосується як прикордоння України, так і Харківської, Одеської, Сумської, Чернігівської та Херсонської областей. Тому наші громадяни звичайно, що не можуть почуватися у повній безпеці. На жаль, ворог намагається посіяти паніку у нашій державі та наративи про наступальні дії. Але я впевнений, що ми зробимо усе можливе та неможливе для того, аби зупинити ворога і вигнати з нашої території", - наголосив Клименко.