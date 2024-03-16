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Унаслідок атаки на Одесу загинули 20 людей, 73 поранені (оновлено)
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Вчорашній удар по Одесі був наймасовіший за кількістю жертв, – ОВА

Внаслідок російської атаки загинули 20 осіб.

Вчорашній удар по Одесі був наймасовіший за кількістю жертв, – ОВА
Ліквідація наслідків обстрілів Одеси
Фото: ДСНС

Внаслідок ракетного удару по Одесі 15 березня загинули 20 осіб, ще 40 постраждалих перебувають у лікарнях. Вчорашня атака стала наймасовішою за кількістю жертв.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер. 

Сьогодні в Одеській області оголосили траур за загиблими через удар російських окупантів. Станом на ранок 16 березня досі госпіталізованими залишаються 40 осіб, які постраждали внаслідок атаки. З них дев'ять осіб у важкому стані.

"Сьогодні в місті та області оголошено жалобу за 20 загиблими внаслідок наймасовішого за кількістю жертв російського теракту в Одесі. Ще раз висловлюю щирі співчуття родинам загиблих", – повідомив Кіпер.

Обстріл Одеси 15 березня

  • Росія обстріляла Одесу зранку 15 березня. Після першої атаки ворог вдарив друге, коли на місці першого влучання працювали рятувальні служби. Станом на вечір того дня було відомо про майже два десятки загиблих і понад 70 поранених.
  • Після російського обстрілу Одеси 15 березня стало відомо про загибель ексзаступника міського голови Сергія Тетюхіна. Також з'явилася інформація про смерть командира батальйону "Цунамі" Олександра Гостіщева.
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