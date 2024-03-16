Вчорашній удар по Одесі був наймасовіший за кількістю жертв, – ОВА

Внаслідок ракетного удару по Одесі 15 березня загинули 20 осіб, ще 40 постраждалих перебувають у лікарнях. Вчорашня атака стала наймасовішою за кількістю жертв.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Сьогодні в Одеській області оголосили траур за загиблими через удар російських окупантів. Станом на ранок 16 березня досі госпіталізованими залишаються 40 осіб, які постраждали внаслідок атаки. З них дев'ять осіб у важкому стані.

"Сьогодні в місті та області оголошено жалобу за 20 загиблими внаслідок наймасовішого за кількістю жертв російського теракту в Одесі. Ще раз висловлюю щирі співчуття родинам загиблих", – повідомив Кіпер.

Обстріл Одеси 15 березня