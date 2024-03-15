​Французькі керовані бомби AASM-250. Перші удари
​Французькі керовані бомби AASM-250. Перші удари
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
​​Війна за нафту. Жнива
​​Війна за нафту. Жнива
Головнокомандувач ЗСУ Сирський подякував добровольцям за захист України
Головнокомандувач ЗСУ Сирський подякував добровольцям за захист України
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
​Парламентська криза. Що далі?
​Парламентська криза. Що далі?
На Львівщині дві прикордонниці продавали конфіденційну інформацію з баз даних
На Львівщині дві прикордонниці продавали конфіденційну інформацію з баз даних
Унаслідок атаки на Одесу загинули 19 людей, 73 поранені (оновлено)
Унаслідок атаки на Одесу загинули 19 людей, 73 поранені (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Внаслідок обстрілу Одеси 15 березня загинули ексзаступник міського голови і командир батальйону "Цунамі"

16 березня в Одесі оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок сьогоднішньої російської  атаки.

Внаслідок обстрілу Одеси 15 березня загинули ексзаступник міського голови і командир батальйону "Цунамі"
Ліквідація наслідків обстрілів Одеси 15 березня 2024 року
Фото: ДСНС

Після російського обстрілу Одеси 15 березня стало відомо про загибель ексзаступника міського голови Сергія Тетюхіна. Також з'явилася інформація про смерть командира батальйону "Цунамі" Олександра Гостіщева.

Очільник Одеси Геннадій Труханов підтвердив на своїх сторінках у соцмережах про загибель свого колишнього першого заступника.

"Його спадщина - це сучасні транспортні розвʼязки, надана міжнародними партнерами техніка та багато ефективних рішень для покращення міського простору", - написав Труханов.

Боєць 58 окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського Євген Тєрєхов, коментуючи на своїй фейсбук-сторінці смерть Олександра Гостіщева, зазначив, що загиблий служив спершу у батальйоні "Дніпро-1". Тоді працював у Національній поліції (був заступником керівника поліції Одещини), а після повномасштабного вторгнення РФ став командиром батальйону поліції особливого призначення "Цунамі".

16 березня в Одесі оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок сьогоднішньої російської  атаки.

  • Росія обстріляла Одесу зранку 15 березня. Після першої атаки ворог вдарив друге, коли на місці першого влучання працювали рятувальні служби. Станом на вечір того дня було відомо про майже два десятки загиблих і понад 70 поранених.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies