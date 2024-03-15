Внаслідок обстрілу Одеси 15 березня загинули ексзаступник міського голови і командир батальйону "Цунамі"

16 березня в Одесі оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок сьогоднішньої російської атаки.

Після російського обстрілу Одеси 15 березня стало відомо про загибель ексзаступника міського голови Сергія Тетюхіна. Також з'явилася інформація про смерть командира батальйону "Цунамі" Олександра Гостіщева.

Очільник Одеси Геннадій Труханов підтвердив на своїх сторінках у соцмережах про загибель свого колишнього першого заступника.

"Його спадщина - це сучасні транспортні розвʼязки, надана міжнародними партнерами техніка та багато ефективних рішень для покращення міського простору", - написав Труханов.

Боєць 58 окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського Євген Тєрєхов, коментуючи на своїй фейсбук-сторінці смерть Олександра Гостіщева, зазначив, що загиблий служив спершу у батальйоні "Дніпро-1". Тоді працював у Національній поліції (був заступником керівника поліції Одещини), а після повномасштабного вторгнення РФ став командиром батальйону поліції особливого призначення "Цунамі".

16 березня в Одесі оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок сьогоднішньої російської атаки.