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Міністр фінансів: Якщо США не нададуть допомогу, будемо просити G7 збільшити внески

"Але, скоріше за все, гроші від США будуть".

Міністр фінансів: Якщо США не нададуть допомогу, будемо просити G7 збільшити внески
Міністр фінансів України Сергій Марченко
Фото: facebook/ Sergii Marchenko

М іністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Україна проситиме країни-члени "Великої сімки" збільшити розмір внесків, якщо Конгрес США не ухвалить рішення про допомогу. Але, на його думку, скоріше за все, гроші від США будуть.

Про це Марченко сказав в ефірі телемарафону, передає РБК-Україна

"Ми завжди сподіваємося на найкраще вирішення питання з точки зору наших інтересів, і ми сподіваємося, що в нижній палаті (Конгресу) рішення буде знайдено. І зараз для цього є підстави. Ми сподіваємося, що пряма бюджетна підтримка збережеться", - зазначив він.

Марченко наголосив, що підтримка США важлива для співпраці з МВФ, а також  "для формування пулу партнерів довіри, які приймаються в рамках G7".

"Ми отримуємо постійні запевнення з боку уряду США, що кошти Україна отримає. Тому цей варіант є основним", - сказав міністр. Водночас, за його словами, Україна напрацьовує інші варіанти.

"Варіант Б, як ми вже зазначали, звернення до всіх країн G7, якщо у нас не буде достатньої підтримки з боку США, щоб вони збільшили розміри своїх вкладів, щоб замістити США", - додав Марченко, зазначивши, що це можуть бути не тільки країни "Великої сімки", а й інші, які підтримують Україну, наприклад - країни Північної Європи.

Раніше директор ЦРУ змалював два сценарії війни в Україні: з фінансуванням від Конгресу і без нього.

$60 млрд для України від США

  • 13 лютого Сенат США підтримав законопроєкт, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню у $95 мільярдів, $60 млрд з яких – для України. Документ підтримали 70 сенаторів, проти були 29. "За" проголосували, зокрема, 22 сенатори-республіканці.
  • Законопроєкт мала схвалити Палата представників американського Конгресу, де більшість мають республіканці. Вже наступного дня після схвалення сенатом спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що представники документ не ухвалять.
  • Пізніше Джонсон повідомив, що Палата представників повернеться до питання допомоги Україні, після вирішення питання фінансування американського уряду. Палата представників підтримала законопроєкт, який визначає фінансування для чверті урядових відомств до вересня.
  • Видання NBC писало, що республіканці в Палаті представників Конгресу США розробляють власний пакет допомоги для України, який передбачає надання Києву кредитів. Раніше з також ініціативою виступив Дональд Трамп. Натомість Держдепартамент США не вважає, що позики замість прямої допомоги прийнятні для України. Такий крок є недоречним, коли Україна намагається відродити свою економіку.
  • Цього тижня США оголосили несподіваний пакет підтримки українців на $300 млн.
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