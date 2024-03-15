Міністр фінансів: Якщо США не нададуть допомогу, будемо просити G7 збільшити внески

М іністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Україна проситиме країни-члени "Великої сімки" збільшити розмір внесків, якщо Конгрес США не ухвалить рішення про допомогу. Але, на його думку, скоріше за все, гроші від США будуть.
Про це Марченко сказав в ефірі телемарафону, передає РБК-Україна.
"Ми завжди сподіваємося на найкраще вирішення питання з точки зору наших інтересів, і ми сподіваємося, що в нижній палаті (Конгресу) рішення буде знайдено. І зараз для цього є підстави. Ми сподіваємося, що пряма бюджетна підтримка збережеться", - зазначив він.
Марченко наголосив, що підтримка США важлива для співпраці з МВФ, а також "для формування пулу партнерів довіри, які приймаються в рамках G7".
"Ми отримуємо постійні запевнення з боку уряду США, що кошти Україна отримає. Тому цей варіант є основним", - сказав міністр. Водночас, за його словами, Україна напрацьовує інші варіанти.
"Варіант Б, як ми вже зазначали, звернення до всіх країн G7, якщо у нас не буде достатньої підтримки з боку США, щоб вони збільшили розміри своїх вкладів, щоб замістити США", - додав Марченко, зазначивши, що це можуть бути не тільки країни "Великої сімки", а й інші, які підтримують Україну, наприклад - країни Північної Європи.
Раніше директор ЦРУ змалював два сценарії війни в Україні: з фінансуванням від Конгресу і без нього.
$60 млрд для України від США
- 13 лютого Сенат США підтримав законопроєкт, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню у $95 мільярдів, $60 млрд з яких – для України. Документ підтримали 70 сенаторів, проти були 29. "За" проголосували, зокрема, 22 сенатори-республіканці.
- Законопроєкт мала схвалити Палата представників американського Конгресу, де більшість мають республіканці. Вже наступного дня після схвалення сенатом спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що представники документ не ухвалять.
- Пізніше Джонсон повідомив, що Палата представників повернеться до питання допомоги Україні, після вирішення питання фінансування американського уряду. Палата представників підтримала законопроєкт, який визначає фінансування для чверті урядових відомств до вересня.
- Видання NBC писало, що республіканці в Палаті представників Конгресу США розробляють власний пакет допомоги для України, який передбачає надання Києву кредитів. Раніше з також ініціативою виступив Дональд Трамп. Натомість Держдепартамент США не вважає, що позики замість прямої допомоги прийнятні для України. Такий крок є недоречним, коли Україна намагається відродити свою економіку.
- Цього тижня США оголосили несподіваний пакет підтримки українців на $300 млн.