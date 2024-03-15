Міністр фінансів: Якщо США не нададуть допомогу, будемо просити G7 збільшити внески

"Але, скоріше за все, гроші від США будуть".

М іністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Україна проситиме країни-члени "Великої сімки" збільшити розмір внесків, якщо Конгрес США не ухвалить рішення про допомогу. Але, на його думку, скоріше за все, гроші від США будуть.

Про це Марченко сказав в ефірі телемарафону, передає РБК-Україна.

"Ми завжди сподіваємося на найкраще вирішення питання з точки зору наших інтересів, і ми сподіваємося, що в нижній палаті (Конгресу) рішення буде знайдено. І зараз для цього є підстави. Ми сподіваємося, що пряма бюджетна підтримка збережеться", - зазначив він.

Марченко наголосив, що підтримка США важлива для співпраці з МВФ, а також "для формування пулу партнерів довіри, які приймаються в рамках G7".

"Ми отримуємо постійні запевнення з боку уряду США, що кошти Україна отримає. Тому цей варіант є основним", - сказав міністр. Водночас, за його словами, Україна напрацьовує інші варіанти.

"Варіант Б, як ми вже зазначали, звернення до всіх країн G7, якщо у нас не буде достатньої підтримки з боку США, щоб вони збільшили розміри своїх вкладів, щоб замістити США", - додав Марченко, зазначивши, що це можуть бути не тільки країни "Великої сімки", а й інші, які підтримують Україну, наприклад - країни Північної Європи.

Раніше директор ЦРУ змалював два сценарії війни в Україні: з фінансуванням від Конгресу і без нього.

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