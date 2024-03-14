​Директор ЦРУ змалював два сценарії війни в Україні: з фінансуванням від Конгресу і без нього

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс вважає, що без допомоги США вже через рік Володимир Путін диктуватиме умови щодо припинення війни в Україні. Втім, якщо Вашингтон зможе надати Києву допомогу, то вже наприкінці року Україна зможе диктувати власні умови.

Про це він заявив під час слухань у Палаті представників США, передає "Голос Америки".

"Що мене хвилює у 2024 році (щодо ситуації в Україні – ГА), це що без додаткової допомоги ви побачите ще більше Авдіївок, що Україна втратить більше територій, попри свою відвагу та наполегливість. І з часом – значні території", – сказав Бернс.

Він наголосив, що Путін не зацікавлений у компромісах – його цікавлять переговори, де лише він може диктувати умови.

"Без додаткової допомоги, я думаю, це майбутнє, з яким українці можуть зіткнутися через рік", – зазначив Бернс.

"З додатковою допомогою (Україні, – ред.) можна підірвати зарозумілість Путіна і його впевненість, що час ніби на його боці, і поставити Україну в таке положення, де вона могла би вести переговори про результат з позиції відносної сили. Результат, де Путін буде переможений, Україна залишиться суверенною незалежною державою, яку підтримують західні інституції, яка матиме час та безпеку на відновлення. Тоді як Росія повинна буде жити з довгостроковими наслідками безглуздого та жорстокого вторгнення Путіна в Україну", – додав директор ЦРУ.

Бернс також розповів про свій уже десятий з часу повномасштабного вторгнення візит в Україну, що відбувся кілька тижнів тому. Він розповів законодавцям про розмови з представниками влади, нестачу боєприпасів, а також про нагальні потреби України.

Раніше, під час слухань у Сенаті США, Бернс наголосив, що Україна може піти у наступ наприкінці 2024-го чи на початку 2025-го, якщо Палата представників схвалить продовження військової допомоги. Він зазначив, що Сили оборони можуть продовжувати завдавати збитків Росії не лише ударами по тимчасово окупованому Криму, але й по Чорноморському флоту, і нагадав, що за останні пів року вдалося потопити 15 кораблів росіян.

У січні Бернс опублікував статтю у виданні Foreign Affairs про роботу свого відомства й виклики для США. Докладніше читайте у матеріалі "Директор ЦРУ: прогноз на 2024-й, провал Путіна й завдання для України".

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