​Директор ЦРУ змалював два сценарії війни в Україні: з фінансуванням від Конгресу і без нього

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс вважає, що без допомоги США вже через рік Володимир Путін диктуватиме умови щодо припинення війни в Україні. Втім, якщо Вашингтон зможе надати Києву допомогу, то вже наприкінці року Україна зможе диктувати власні умови.
Про це він заявив під час слухань у Палаті представників США, передає "Голос Америки".
"Що мене хвилює у 2024 році (щодо ситуації в Україні – ГА), це що без додаткової допомоги ви побачите ще більше Авдіївок, що Україна втратить більше територій, попри свою відвагу та наполегливість. І з часом – значні території", – сказав Бернс.
Він наголосив, що Путін не зацікавлений у компромісах – його цікавлять переговори, де лише він може диктувати умови.
"Без додаткової допомоги, я думаю, це майбутнє, з яким українці можуть зіткнутися через рік", – зазначив Бернс.
"З додатковою допомогою (Україні, – ред.) можна підірвати зарозумілість Путіна і його впевненість, що час ніби на його боці, і поставити Україну в таке положення, де вона могла би вести переговори про результат з позиції відносної сили. Результат, де Путін буде переможений, Україна залишиться суверенною незалежною державою, яку підтримують західні інституції, яка матиме час та безпеку на відновлення. Тоді як Росія повинна буде жити з довгостроковими наслідками безглуздого та жорстокого вторгнення Путіна в Україну", – додав директор ЦРУ.
Бернс також розповів про свій уже десятий з часу повномасштабного вторгнення візит в Україну, що відбувся кілька тижнів тому. Він розповів законодавцям про розмови з представниками влади, нестачу боєприпасів, а також про нагальні потреби України.
Раніше, під час слухань у Сенаті США, Бернс наголосив, що Україна може піти у наступ наприкінці 2024-го чи на початку 2025-го, якщо Палата представників схвалить продовження військової допомоги. Він зазначив, що Сили оборони можуть продовжувати завдавати збитків Росії не лише ударами по тимчасово окупованому Криму, але й по Чорноморському флоту, і нагадав, що за останні пів року вдалося потопити 15 кораблів росіян.
У січні Бернс опублікував статтю у виданні Foreign Affairs про роботу свого відомства й виклики для США. Докладніше читайте у матеріалі "Директор ЦРУ: прогноз на 2024-й, провал Путіна й завдання для України".
$60 млрд для України від США
- 13 лютого Сенат США підтримав законопроєкт, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню у $95 мільярдів, $60 млрд з яких – для України. Документ підтримали 70 сенаторів, проти були 29. "За" проголосували, зокрема, 22 сенатори-республіканці.
- Законопроєкт мала схвалити Палата представників американського Конгресу, де більшість мають республіканці. Вже наступного дня після схвалення сенатом спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що представники документ не ухвалять.
- Пізніше Джонсон повідомив, що Палата представників повернеться до питання допомоги Україні, після вирішення питання фінансування американського уряду. Палата представників підтримала законопроєкт, який визначає фінансування для чверті урядових відомств до вересня.
- Видання NBC писало, що республіканці в Палаті представників Конгресу США розробляють власний пакет допомоги для України, який передбачає надання Києву кредитів. Раніше з також ініціативою виступив Дональд Трамп. Натомість Держдепартамент США не вважає, що позики замість прямої допомоги прийнятні для України. Такий крок є недоречним, коли Україна намагається відродити свою економіку.
- Цього тижня США оголосили несподіваний пакет підтримки українців на $300 млн.