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Аргентинські сенатори не підтримали "шокову терапію" від Мілея

Пакет президентських ініціатив щодо порятунку економіки країни провалився у верхній палаті парламенту.

Аргентинські сенатори не підтримали "шокову терапію" від Мілея
Хав'єр Мілей
Фото: DW

Сенат Аргентини відхилив пакет ініцатив президента Хав'єра Мілея щодо економіки країни, яка потерпає від величезної інфляції та високого рівня бідності.

Як пише Deutsche Welle, "мегапостанова" Мілея містить понад 600 пунктів і пропонує змінити чи скасувати близько 300 законів у сфері фінансів, серед яких запровадження обмежень на оренду та вартість важливих товарів.

Лише 25 сенаторів підтримали президентський документ, 42 проголосували "проти", ще чотири утрималися. Як пояснили в опозиції, пропозиції Мілея вважають "неконституційними".

Попри спротив Сенату, президент усе ж зможе провести економічну реформу, якщо її підтримають у нижній палаті парламенту. Проте там він теж не має підтримки більшості. 

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