Аргентинські сенатори не підтримали "шокову терапію" від Мілея

Сенат Аргентини відхилив пакет ініцатив президента Хав'єра Мілея щодо економіки країни, яка потерпає від величезної інфляції та високого рівня бідності.

Як пише Deutsche Welle, "мегапостанова" Мілея містить понад 600 пунктів і пропонує змінити чи скасувати близько 300 законів у сфері фінансів, серед яких запровадження обмежень на оренду та вартість важливих товарів.

Лише 25 сенаторів підтримали президентський документ, 42 проголосували "проти", ще чотири утрималися. Як пояснили в опозиції, пропозиції Мілея вважають "неконституційними".

Попри спротив Сенату, президент усе ж зможе провести економічну реформу, якщо її підтримають у нижній палаті парламенту. Проте там він теж не має підтримки більшості.