Президент Аргентини заборонив гендерно-нейтральну лексику

Президент Аргентини Хав'єр Мілей оприлюднив указ, відповідно до якого в офіційних документах, діловодстві та сфері управління заборонено вживати гендерно-інклюзивну лексику, а також рекомендовано обмежити використання фемінітивів.
Як повідомляє CNN, відтепер в Аргентині не можна в офіційному листуванні чи при веденні справ додавати до іменників "нейтральні" закінчення. Іспанська мова має чіткий поділ на чоловічий та жіночий рід, тож раніше поборники прав людини пропонували змінювати слова, щоб вони не вказували чітко на належність до чоловічої чи жіночої статі. Президентське рішення подібну практику забороняє.
Також є рекомендація уникати "зайвого" вживання фемінитивів, ставлячи іменники переважно у чоловічий рід.
- Хав'єр Мілей відомий своєю жорсткою позицією щодо "гендерної ідеології". Його погляди на питання гендерної рівності та прав ЛГБТК+ спільноти порівнюють з американськими праворадикалами.
- Мілей заявив, що очікує повернення Дональда Трампа на посаду президента США.
- Він офіційно відмовився приєднатися до путінської організації БРІКС.
- В Аргентині президент проводить заходи "шокової терапії" для економіки.