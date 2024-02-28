Президент Аргентини заборонив гендерно-нейтральну лексику

Хав'єр Мілей вирішив, що в офіційній документації та сфері управління не місце інклюзивній мові.

Президент Аргентини Хав'єр Мілей оприлюднив указ, відповідно до якого в офіційних документах, діловодстві та сфері управління заборонено вживати гендерно-інклюзивну лексику, а також рекомендовано обмежити використання фемінітивів.

Як повідомляє CNN, відтепер в Аргентині не можна в офіційному листуванні чи при веденні справ додавати до іменників "нейтральні" закінчення. Іспанська мова має чіткий поділ на чоловічий та жіночий рід, тож раніше поборники прав людини пропонували змінювати слова, щоб вони не вказували чітко на належність до чоловічої чи жіночої статі. Президентське рішення подібну практику забороняє.

Також є рекомендація уникати "зайвого" вживання фемінитивів, ставлячи іменники переважно у чоловічий рід.