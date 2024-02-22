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Організація Американських Держав ухвалила декларацію на підтримку України

Документ об'єднав 25 держав у засудженні російської агресії та переконанні, що підтримка Україні має бути непохитною.

Організація Американських Держав ухвалила декларацію на підтримку України
Постійна Рада ОАД під час розгляду резолюції
Фото: скріншот з відео

Організація Американських Держав, яка об'єднує країни двох американських континентів, до другої річниці початку російського вторгнення в Україну ухвалила декларацію, в якій висловила нашій країні "непохитну підтримку".

Про це рішення повідомив на своїй сторінці в мережі X міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він подякував 25 державам, які взяли участь у розробці документа, та особливо Антигуа і Барбуді за його презентацію та Аргентині за головування у Постійній Раді ОАД. 

"Обидві Америки та Україна єдині. Ми всі говоримо спільною мовою, мовою демократії, свободи, прав людини та міжнародних законів. Росія обрала мову війни, за що справедливо була виключена з ОАД два роки тому", - заявив очільник українського МЗС.

Під час розгляду декларації позицію України перед Радою відстоювала посол у Сполучених Штатах Оксана Маркарова.

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