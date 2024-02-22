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ЗСУ завдали ще одного удару по полігону ворога: цього разу на Херсонщині

Аналітики повідомляють про значні втрати в одразу трьох підрозділах військ окупантів.

ЗСУ завдали ще одного удару по полігону ворога: цього разу на Херсонщині
Момент удару з артилерії
Фото: скріншот з відео DeepState

Збройні Сили України знову прицільно влучили по окупантах, які зігнали особовий склад на полігон. Як повідомляє DeepState, під вогонь захисників потрапили сили ворога біля Подо-Калинівки на Херсонщині.

На момент удару на полігоні перебували військові з трьох російських підрозділів - 328 десантно-штурмового полку, 810 окремої бригади морської піхоти та 81 САП. Повідомляється про втрати окупантів не лише серед солдатів, але й командирського складу. 

  • Напередодні українські воїни вдарили з установок HIMARS про скупченню ворога на Донеччині, біля села Трудівське. Окупанти вишикувалися на полігоні та чекали на прибуття генерала, проте отримали вогонь. Кількість загиблих становила приблизно 60 осіб.  
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