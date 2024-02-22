На Сумщині встановлені додаткові обмеження особливого режиму в межах 5-кілометрової прикордонної зони

Начальник Сумської ОВА Володимир Артюх та командир оперативно-тактичного угруповання “Суми” прийняли рішення про встановлення додаткових обмежень особливого режиму в межах 5-кілометрової прикордонної зони.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

“Заборонити вільний вʼїзд (допуск), перебування, проживання, пересування осіб і провадження робіт, не повʼязаних з будівництвом, облаштуванням та утриманням інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій, проведенням аварійних, рятувальних робіт, наданням екстреної медичної допомоги, реагуванням на правопорушення, їх попередженням, розкриттям та розслідуванням”, - йдеться у документі.

Обмеження починають діяти з 26 лютого до завершення дії правового режиму воєнного стану в межах пʼятикілометрової зони від державного кордону України поза межами населених пунктів у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Суми”.

Крім того, заборонене проведення робіт, не повʼязаних з виконанням завдань у ході підготовки та ведення операції (бойових дій) та охорони державного кордону.