Президент запропонував підвищити зарплатню військовим на передовій до 200 тис. гривень, - нардеп «Слуги народу»

Спочатку для підвищення виплат необхідно знайти гроші і внести зміни в законодавство.

Підвищення зарплати стосуватиметься тільки для тих, хто на нулі - понад два роки. Але це ще не остаточне рішення.

Про це у ТГ повідомив заступник голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат фракції «Слуга народу» Юрій Мисягін.

«Сьогодні під час вечірньої зустрічі президент сказав, що військовим, які на передовій вже два роки, необхідно підняти зарплатню до 200 000 гривень», - написав заступник голови Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Водночас джерело LB.UA у фракції «Слуга народу» додало, що «така пропозиція була. Але для цього треба спочатку знайти гроші, яких нема», - сказав нардеп.

Ще один співрозмовник підтвердив, що глава держави озвучив пропозицію щодо підвищення грошового забезпечення військових.

«Але тільки для тих, хто на нулі - понад два роки. Однак це ще не остаточне рішення», - сказав парламентар.

Ще один депутат наголосив, що «для цього необхідні будуть зміни до закону про держбюджет на цей рік».