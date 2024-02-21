Президент запропонував підвищити зарплатню військовим на передовій до 200 тис. гривень, - нардеп «Слуги народу»

Підвищення зарплати стосуватиметься тільки для тих, хто на нулі - понад два роки. Але це ще не остаточне рішення.
Про це у ТГ повідомив заступник голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат фракції «Слуга народу» Юрій Мисягін.
«Сьогодні під час вечірньої зустрічі президент сказав, що військовим, які на передовій вже два роки, необхідно підняти зарплатню до 200 000 гривень», - написав заступник голови Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
Водночас джерело LB.UA у фракції «Слуга народу» додало, що «така пропозиція була. Але для цього треба спочатку знайти гроші, яких нема», - сказав нардеп.
Ще один співрозмовник підтвердив, що глава держави озвучив пропозицію щодо підвищення грошового забезпечення військових.
«Але тільки для тих, хто на нулі - понад два роки. Однак це ще не остаточне рішення», - сказав парламентар.
Ще один депутат наголосив, що «для цього необхідні будуть зміни до закону про держбюджет на цей рік».
- 21 лютого фракція «Слуга народу» провела засідання фракції на чолі з президентом Володимиром Зеленським. Він запевнив нардепів у перемозі України, «хороших напрацюваннях на фронті». Закликав парламентарів надалі працювати єдиною командою. Питання переформатування уряду, складання мандатів окремими депутатами «Слуги» та проєкт закону про мобілізацію — не обговорювали.