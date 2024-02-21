Польські страйкарі заблокували пасажирський потяг "Київ – Хелм"
Польські страйкарі заблокували пасажирський потяг "Київ – Хелм"
Мобілізувати науковців. Чи відхилить Рада дискусійні норми?
Мобілізувати науковців. Чи відхилить Рада дискусійні норми?
Росіяни розстріляли трьох полонених військових ЗСУ біля Роботиного, - Офіс генпрокурора
Росіяни розстріляли трьох полонених військових ЗСУ біля Роботиного, - Офіс генпрокурора
Вагони, із яких поляки висипали зерно, їхали транзитом до Німеччини
Вагони, із яких поляки висипали зерно, їхали транзитом до Німеччини
Син Андрія Шевченка офіційно потрапив до списку українських збірників
Син Андрія Шевченка офіційно потрапив до списку українських збірників
Або ми починаємо рити, або …
Або ми починаємо рити, або …
​21 лютого відбудеться засідання фракції «Слуга народу» на чолі з Президентом Володимиром Зеленським, - джерела
​21 лютого відбудеться засідання фракції «Слуга народу» на чолі з Президентом Володимиром Зеленським, - джерела
Конгресмени закликали підтримати альтернативний закопроєкт про допомогу Києву: позиція України під загрозою
Конгресмени закликали підтримати альтернативний закопроєкт про допомогу Києву: позиція України під загрозою
Податкова нарахувала військовому борг, поки він був на війні. Що робити в такому разі
Податкова нарахувала військовому борг, поки він був на війні. Що робити в такому разі
ГоловнаСуспільствоВійна

Президент запропонував підвищити зарплатню військовим на передовій до 200 тис. гривень, - нардеп «Слуги народу»

Спочатку для підвищення виплат необхідно знайти гроші і внести зміни в законодавство.

Президент запропонував підвищити зарплатню військовим на передовій до 200 тис. гривень, - нардеп «Слуги народу»
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Підвищення зарплати стосуватиметься тільки для тих, хто на нулі - понад два роки. Але це ще не остаточне рішення.

Про це у ТГ повідомив заступник голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат фракції «Слуга народу» Юрій Мисягін.

«Сьогодні під час вечірньої зустрічі президент сказав, що військовим, які на передовій вже два роки, необхідно підняти зарплатню до 200 000 гривень», - написав заступник голови Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Водночас джерело LB.UA у фракції «Слуга народу» додало, що «така пропозиція була. Але для цього треба спочатку знайти гроші, яких нема», - сказав нардеп.

Ще один співрозмовник підтвердив, що глава держави озвучив пропозицію щодо підвищення грошового забезпечення військових.

«Але тільки для тих, хто на нулі - понад два роки. Однак це ще не остаточне рішення», - сказав парламентар.

Ще один депутат наголосив, що «для цього необхідні будуть зміни до закону про держбюджет на цей рік».

  • 21 лютого фракція «Слуга народу» провела засідання фракції на чолі з президентом Володимиром Зеленським. Він запевнив нардепів у перемозі України, «хороших напрацюваннях на фронті». Закликав парламентарів надалі працювати єдиною командою. Питання переформатування уряду, складання мандатів окремими депутатами «Слуги» та проєкт закону про мобілізацію — не обговорювали.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies