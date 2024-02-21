Росіяни завдали вісім авіаударів по Запорізькій області, — ОВА

Сьогодні, 21 лютого, армія РФ завдала два авіаудари по Оріхову та шість авіаударів по Малій Токмачці Запорізької області. Інформацію щодо потерпілих встановлюють.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"О 19.30 наніс два авiaудари по Оріхову. Влучив у нежитлове примiщення в центрі міста, пiсля чого там сталася пожежа. Пошкодив інші будівлі, розташованi поруч. Близько 6 авiаударiв рашисти нанесли в районi Малої Токмачки та Новоданилiвки", — повідомив він.

Наразі інформацію щодо потерпiлих встановлюють.

Ситуація на Запорізькому напрямку