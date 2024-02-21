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Росіяни завдали вісім авіаударів по Запорізькій області, — ОВА

Ворог скинув авіабомби на Оріхів, Малу Токмачку.

Росіяни завдали вісім авіаударів по Запорізькій області, — ОВА
Фото: Юрій Малашко

Сьогодні, 21 лютого, армія РФ завдала два авіаудари по Оріхову та шість авіаударів по Малій Токмачці Запорізької області. Інформацію щодо потерпілих встановлюють.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"О 19.30 наніс два авiaудари по Оріхову. Влучив у нежитлове примiщення в центрі міста, пiсля чого там сталася пожежа. Пошкодив інші будівлі, розташованi поруч. Близько 6 авiаударiв рашисти нанесли в районi Малої Токмачки та Новоданилiвки", — повідомив він.

Наразі інформацію щодо потерпiлих встановлюють.

Ситуація на Запорізькому напрямку

  • За інформацією командувача ОСУВ "Таврія", росіяни намагаються атакувати на Оріхівському напрямку.
  • Учора Олександр Тарнавський повідомив, що росіяни відновили застосування отруйних речовин. Вони скидають їх із безпілотників.
  • Окупанти намагаються наступати на Запорізькому напрямку. Цього тижня вони зайшли в Роботине, відбите в ворога в серпні 2023. Тарнавський говорив, що ворога на околицях Роботиного знищують.
  • Росія активізувала наступ на напрямку Роботиного. За даними Institus for the Study of War, зараз російська армія наступає щонайменше на трьох напрямках: вздовж кордону Харківської та Луганської областей (у напрямку Куп'янська та Лиману); в Авдіївці та навколо неї; поблизу Роботиного на заході Запорізької області. 
  • Начальник відділу зв’язків з громадськістю ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону заявив, що на Запорізькому напрямку немає втрат позицій українських Сил оборони, ситуація стабільна
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