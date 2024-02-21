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Прикордонні служби України і Молдови домовилися про співпрацю

Йдеться про обмін інформацією і протидію протиправній діяльності.

Прикордонні служби України і Молдови домовилися про співпрацю
Підписання документа про співпрацю між Україною і Молдовою
Фото: ДПСУ

Україна і Молдова підписали план співробітництва між прикордонними відомствами обох держав.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Голова ДПСУ Сергій Дейнеко і начальник Генерального інспекторату Прикордонної поліції МВС Молдови Руслан Галушка провели робочу зустріч у пункті пропуску «Паланка-Маяки-Удобне». 

Сторони обговорили результати служби відомств на спільному державному кордоні, обмін інформацією і шляхи протидії протиправній діяльності.

За результатами зустрічі керівники прикордонних відомств підписали план розвитку співробітництва на 2024-2025 роки.

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