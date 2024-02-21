Прикордонні служби України і Молдови домовилися про співпрацю

Україна і Молдова підписали план співробітництва між прикордонними відомствами обох держав.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба.
Голова ДПСУ Сергій Дейнеко і начальник Генерального інспекторату Прикордонної поліції МВС Молдови Руслан Галушка провели робочу зустріч у пункті пропуску «Паланка-Маяки-Удобне».
Сторони обговорили результати служби відомств на спільному державному кордоні, обмін інформацією і шляхи протидії протиправній діяльності.
За результатами зустрічі керівники прикордонних відомств підписали план розвитку співробітництва на 2024-2025 роки.