Прикордонні служби України і Молдови домовилися про співпрацю

За результатами зустрічі керівники прикордонних відомств підписали план розвитку співробітництва на 2024-2025 роки.

Сторони обговорили результати служби відомств на спільному державному кордоні, обмін інформацією і шляхи протидії протиправній діяльності.

Голова ДПСУ Сергій Дейнеко і начальник Генерального інспекторату Прикордонної поліції МВС Молдови Руслан Галушка провели робочу зустріч у пункті пропуску «Паланка-Маяки-Удобне».

Україна і Молдова підписали план співробітництва між прикордонними відомствами обох держав.

Підписання документа про співпрацю між Україною і Молдовою

Йдеться про обмін інформацією і протидію протиправній діяльності.

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