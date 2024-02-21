Росія поширює фейк про нібито "розстріл цивільних спецпризначенцями ГУР"

Росіяни поширюють фейкову інформацію про те, що нібито спецпідрозділ KRAKEN розстріляв мешканців Харківщини.

Ворожі Telegram-канали поширюють фейкову інформацію про нібито "розстріл українськими спецпризначенцями підрозділу ГУР МО KRAKEN цивільних осіб на Харківщині за відмову відповідати на націоналістичне вітання".

Про це інформує Центр протидії дезінформації.

Зазначається, що ворожі Telegram-канали поширюють інформацію про те, що нібито бійці спецпідрозділу KRAKEN ГУР МО України розстріляли мешканців села Петропавлівка Харківської області за відмову відповідати на "націоналістичне вітання".

За словами пропагандистів, сталося це на одному з блокпостів недалеко від ферми у Петропавлівці, де військові буцімто зупинили автівку, у якій знаходилося троє осіб.

Насправді ж в автівку влучив російський дрон-камікадзе, у результаті чого загинуло дві людини, ще одна отримала поранення, про що повідомив 20 лютого голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Центрі протидії дезінформації додають: "Мета рашистів — демонізувати українських військових та дискредитувати спецпідрозділ KRAKEN ГУР МО України".