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Міноборони долучили до робочої групи, що вивчає обіг наркотичних засобів у військових частинах для меддопомоги

Минулого тижня видали першу ліцензію на роботу в бойових умовах з наркотичними засобами та прекурсорами.

Міноборони долучили до робочої групи, що вивчає обіг наркотичних засобів у військових частинах для меддопомоги
Підписання меморандуму між Міноборони і Держлікслужбою.
Фото: Міноборони

Міністерство оборони і Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками домовилися про співпрацю.

Як повідомили у пресслужбі Міноборони, представники МО відтепер долучаються до робочої групи, яка розглядає питання надання дозволу військовим частинам використовувати наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори для надання медичної допомоги.

Меморандум про партнерство та співробітництво підписали заступниця міністра оборони Наталія Калмикова та голова Держлікслужби Роман Ісаєнко.

За словами Калмикової, минулого тижня видали першу ліцензію на роботу в бойових умовах з наркотичними засобами та прекурсорами. "Ця ліцензія дозволяє регульовано отримувати необхідні лікарські засоби для надання медичної допомоги пораненим військовослужбовцям на догоспітальному етапі", - сказала заступниця міністра.

У Міноборони вважають, що посилення співпраці з Держлікслужбою дозволить більш ефективно запустити нову систему та врегулювати обіг наркотичних засобів.

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