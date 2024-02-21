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Японія спростила візові вимоги для короткострокового перебування українців

Рішення про послаблення візових вимог прийняте з нагоди японсько-української конференції з відновлення, що пройшла в понеділок у Токіо.

Японія спростила візові вимоги для короткострокового перебування українців
Фото: dpsu.gov.ua

Уряд Японії дозволив видачу багаторазових віз із терміном дії 5 років та періодом перебування в країні до 90 днів для кожного візиту українським бізнесменам і родичам біженців від війни в Україні, повідомляє Укрінформ із посиланням на МЗС Японії.

Ідеться про працівників українських компаній, які беруть участь у проєктах співпраці між двома країнами, членів родин евакуйованих із України, котрі проживають в Японії, а також заможних українців із високими доходами та їхні родини.

Ці категорії громадян отримають право звертатись за багаторазовими візами для короткострокового перебування в Японії, відповідно, з діловими цілями чи з метою відвідування родичів або знайомих.

У зовнішньополітичному відомстві зазначили, що рішення про послаблення візових вимог прийняте з нагоди японсько-української конференції з відновлення, що пройшла в понеділок у Токіо, та має на меті сприяти подальшому розвитку двосторонніх відносин.

“Очікується, що згадане спрощення візового режиму покращить зручність для бізнесменів та родичів евакуйованих з України, які проживають в Японії”, – зазначили в МЗС.

Про дату набуття цим рішенням чинності та додаткові відомості, включаючи перелік документів для заявки на довгострокову візу, відомство поінформує пізніше.

Нещодавно український Мінфін повідомив, що найбільші донори України – США, Японія та Норвегія. Загалом минулоріч держава отримала понад 42 мільярди доларів зовнішнього фінансування.

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