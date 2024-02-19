Японія виділить 1,25 млрд євро для підтримки японських інвесторів в Україні, – Шмигаль

Український та японський прем’єри обговорили також конфіскацію заморожених російських активів.

Японія виділить 1,25 млрд євро для підтримки японських інвесторів в Україні. Відповідні документи сторони підписали під час конференції з економічного розвитку та відбудови в Токіо.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Подякував за це Міністру економіки, торгівлі та промисловості Японії Кену Сайто під час нашої особистої зустрічі", – зазначив він.

Нова програма експортно-кредитного агентства Японії NEXI буде складатись із двох частин. Це, зокрема, гарантії для японських інвесторів, а також кредитна лінія для експорту японських товарів для реалізації проєктів відновлення України.

"Також обговорили подальшу лібералізацію торгівлі між нашими державами. Запропонував міністру Сайто опрацювати питання оновлення угоди про захист інвестицій", – уточнив Шмигаль.

Фото: Денис Шмигаль Денис Шмигаль із візитом у Японії

Він зазначив, що також поспілкувався із міністром фінансів Японії Шунічі Сузукі щодо про продовження бюджетної підтримки та подякував за намір виділити цього року 4,5 млрд доларів фінансової допомоги.

"На полях Конференції в Токіо провів також зустріч із Міністеркою закордонних справ Японії Йоко Камікавою. Наше спільне завдання – притягнути росію до відповідальності та змусити платити. Обговорили конфіскацію заморожених російських активів", – зазначив український прем’єр.

Фото: Денис Шмигаль Денис Шмигаль під час поїздки в Японію

За його словами, він наголосив на необхідності включення Росії до чорного списку FATF і вжиття заходів для уникнення визнання псевдовиборів на окупованих РФ українських територіях.

"Вдячні Японії за підтримку Формули миру Президента Україна та створення спеціального трибуналу щодо притягнення до відповідальності керівництва росії", – резюмував Шмигаль.