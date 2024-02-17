Глава українського МЗС Кулеба підказав європейцям, як знайти гроші на снаряди для ЗСУ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на панельній дискусії, що присвячена так званій "втомі від України" заявив, що щоразу, коли ЗСУ залишають якийсь населений пункт, російські війська стають ближчими до інших країн.

"Кожного разу, коли ЗСУ облишають чергове місто, які не можуть обороняти через брак снарядів – думайте про це не лише в контексті миропорядку і демократії. Думайте про те, що це означає, що російські солдати стали на кілька кілометрів ближче до ваших домівок і ваших дітей. І якщо ви подивитеся з цього кута – то знайдете гроші", – сказав Кулеба, повідомила Європейська правда.

Також Кулеба нагадав, що зараз від спікерів з багатьох країн звучить думка, що у разі поразки України РФ напевно не зупиниться.

"Ера миру в Європі минула", – заявив Кулеба.

Міністр вважає, що брак фінансування зброї для України пов’язаний з тим, що у частини європейських лідерів є хибне сприйняття російської агресії.