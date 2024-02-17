У Третій штурмовій розповіли про бої за Авдіївку: спроби прорвати оточення і частковий відхід із позицій
У Третій штурмовій розповіли про бої за Авдіївку: спроби прорвати оточення і частковий відхід із позицій
Деяка кількість українських військовослужбовців потрапила в полон під час виходу наших підрозділів з Авдіївки, – Тарнавський
Деяка кількість українських військовослужбовців потрапила в полон під час виходу наших підрозділів з Авдіївки, – Тарнавський
Олексій Навальний помер у російській колонії, – ФСВП (оновлено)
Олексій Навальний помер у російській колонії, – ФСВП (оновлено)
«Голодні ігри-2025». До чого готуватися невеликим групам волонтерів і військовим, які збирають кошти
«Голодні ігри-2025». До чого готуватися невеликим групам волонтерів і військовим, які збирають кошти
Україна, Тайвань, Ізраїль: заручники слона та віслюка
Україна, Тайвань, Ізраїль: заручники слона та віслюка
Криза монобільшості чи парламенту: що насправді відбувається у Раді?
Криза монобільшості чи парламенту: що насправді відбувається у Раді?
Конгресмени обох партій працюють над варіантами рішень щодо допомоги Україні
Конгресмени обох партій працюють над варіантами рішень щодо допомоги Україні
Фермери з Європи хочуть повністю заблокувати українсько-польський кордон
Фермери з Європи хочуть повністю заблокувати українсько-польський кордон
У Будапешті відбувся масштабний мітинг проти уряду Орбана
У Будапешті відбувся масштабний мітинг проти уряду Орбана
ГоловнаПолітика

Глава українського МЗС Кулеба підказав європейцям, як знайти гроші на снаряди для ЗСУ

Міністр нагадав, що війська РФ не зупиняться на Україні. 

Глава українського МЗС Кулеба підказав європейцям, як знайти гроші на снаряди для ЗСУ
Міністр Кулеба виступив у Мюнхені
Фото: ЕРА/UPG

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на панельній дискусії, що присвячена так званій "втомі від України" заявив, що щоразу, коли ЗСУ залишають якийсь населений пункт, російські війська стають ближчими до інших країн. 

"Кожного разу, коли ЗСУ облишають чергове місто, які не можуть обороняти через брак снарядів – думайте про це не лише в контексті миропорядку і демократії. Думайте про те, що це означає, що російські солдати стали на кілька кілометрів ближче до ваших домівок і ваших дітей. І якщо ви подивитеся з цього кута – то знайдете гроші", – сказав Кулеба, повідомила Європейська правда. 

Також Кулеба нагадав, що зараз від спікерів з багатьох країн звучить думка, що у разі поразки України РФ напевно не зупиниться.

"Ера миру в Європі минула", – заявив Кулеба. 

Міністр вважає, що брак фінансування зброї для України пов’язаний з тим, що у частини європейських лідерів є хибне сприйняття російської агресії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies